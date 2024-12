Kyocera stellt Technologien auf der CES 2025 aus

Auf der Messe präsentiert Kyocera seine neuesten Innovationen in den Bereichen KI, autonomes Fahren und drahtlose Technologie.

Kyoto, 4. Dezember 2024. Die Kyocera Corporation nimmt an der CES 2025 teil, einer der größten Technologiemessen der Welt, die von Dienstag, dem 7. Januar, bis Freitag, dem 10. Januar 2025, in Las Vegas, Nevada, USA, stattfindet.

Unter dem Motto „Technology Advancing Mobility, for Engineers Driving the World Forward“ („Technologie fördert Mobilität, damit Ingenieure die Welt voranbringen“) zeigt Kyocera an seinem Messestand Nr. 4816, der sich in der Zone „Vehicle Tech and Advanced Mobility“ in der Westhalle befindet, High-Definition Aerial Displays, hochpräzise KI-basierte Kameras zur Entfernungsmessung, zum Beispiel um Fußgänger und Fahrzeuge zu erkennen und drahtlose Unterwasserkommunikation. Zudem wird am Stand von Kyocera auch eine breite Palette innovativer Produkte und Technologien vorgestellt, von Komponenten bis hin zu Systemen, die die Mobilität auf die nächste Stufe heben – darunter Millimeterwellen-Radartechnologie für autonomes Fahren, Galliumnitrid (GaN)-basierte Laserlichtquellen für die nächste Generation von Displays sowie Automobil- und Spezialanwendungen von Kyocera SLD Laser, Inc. sowie ein breites Angebot an fortschrittlichen elektronischen Komponenten von Kyocera AVX Components Corporation.

„Die CES ist die einflussreichste Technologiemesse der Welt, und 2025 ist Kyoceras erster großer Messeauftritt seit der Pandemie“, erklärt Shoichi Nakagawa, Executive Officer, General Manager, Research and Development Division bei der Kyocera Corporation. „Die Technologien, die wir bei Kyocera entwickeln, unterstützen praktisch jeden Aspekt des modernen Lebens, von fortschrittlicher Mobilität und autonomem Fahren bis hin zu Satelliten und Luft- und Raumfahrttechnik, mobiler Kommunikation, Lösungen für erneuerbare Energien und Medizintechnik. Auf der CES werden wir erstmals einige innovative Lösungen vorstellen und freuen uns darauf, dass die Besucher aus erster Hand erfahren, wie unsere Technologie dazu beiträgt, die Branchen von morgen voranzubringen.“

Überblick: Kyocera auf der CES 2025

– Messe: CES 2025

– Datum: 7. bis 10. Januar 2025

– Ort: Las Vegas, Nevada, USA

– Kyocera-Stand: Westhalle, Vehicle Tech and Advanced Mobility Zone, Stand #4816

Über Kyocera

Kyocera Corporation (TOKYO:6971, www.kyocera.com ), Muttergesellschaft und weltweite Zentrale der Kyocera Group, wurde 1959 als Hersteller von Feinkeramik (auch als „Hochleistungskeramik“ bekannt) gegründet. Durch die Kombination dieser technischen Materialien mit Metallen und die Integration in andere Technologien hat sich Kyocera zu einem namhaften Anbieter von Industrie- und Automobilkomponenten, Halbleitergehäusen, elektronischen Geräten, intelligenten Energiesystemen, Druckern, Kopierern und Mobiltelefonen entwickelt. In dem am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahr belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens auf insgesamt 2 Billionen Yen (ca. 12,29 Milliarden Euro. Kyocera steht auf Platz 672 der „Global 2000“-Liste 2023 des Forbes-Magazins der weltweit größten börsennotierten Unternehmen und wurde vom Wall Street Journal zu den „100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt“ gezählt.

Kontakt

KYOCERA Corporation (Japan)

Kevin Fall

TAKEDA TOBADONO-CHO, FUSHIMI-KU 6

612-8501 Kyoto

+81 (0)75 604 3416



https://global.kyocera.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.