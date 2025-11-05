Kyocera stellt erstmals auf der Compamed 2025 aus

KYOCERA Fineceramics Europe GmbH zeigt auf der internationalen Fachmesse für Medizintechnik seine Hochleistungskeramik.

Kyoto/Esslingen, 5. November 2025. Kyocera stellt auf der diesjährigen Compamed erstmals seine fortschrittlichen keramischen Werkstoffe zur Weiterentwicklung moderner Medizintechnik vor. Mit seiner umfassenden Erfahrung, seinen Produktionskapazitäten, Materialien und Fertigungstechnologien demonstriert das Unternehmen damit, wie es zur Entwicklung der nächsten Generation medizinischer Geräte seiner Kunden beiträgt.

Hochleistungskeramik als Schlüsselmaterial für die Medizintechnik

Der Einsatz von Hochleistungskeramik in der Medizintechnik ermöglicht die Entwicklung, zuverlässiger und präziser Geräte sowie die Realisierung neuer Diagnoseverfahren. „Unsere Botschaft ist klar: Hochleistungskeramik ist ein entscheidender Innovationsmotor für die Medizintechnik“, betont Gonzalo Moranchel, Sales Engineer der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH. „Hinzu kommt, dass wir mit unserem umfangreichen Materialportfolio nahezu für jede Anwendung die passende Lösung finden können.“ Ob in der Diagnostik, der chirurgischen Technik oder der medizinischen Elektronik – das Sortiment umfasst:

– Oxidkeramiken mit hervorragender Biokompatibilität und hoher Verschleißfestigkeit.

– Nicht-Oxid-Keramiken mit außergewöhnlicher Festigkeit und thermischer Stabilität.

– Verbundkeramiken, die die besten Eigenschaften unterschiedlicher Materialien kombinieren.

– Einkristall-Saphir als Material für maximale optische Klarheit und Langlebigkeit.

– Metallisierte Keramiken, die eine zuverlässige Verbindung zwischen Keramik- und Metallkomponenten gewährleisten.

Anwendung keramischer Werkstoffe in medizinischen Geräten

Die Hochleistungskeramiken von Kyocera sind bereits in zahlreichen medizintechnischen Geräten integriert, wo sie einen wichtigen Beitrag zur Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit leisten – zum Beispiel:

– Isolatoren für Hochspannungs- und elektrische Anwendungen, die eine stabile und sichere Leistungsübertragung ermöglichen.

– Anoden- und Kathoden Keramiken für elektrochemische und energiebezogene Systeme.

– Saphirmembranen mit außergewöhnlicher Transparenz und chemischer Beständigkeit.

– Keramik-Metall-Durchführungen, die eine hermetische Abdichtung in Implantaten und Elektronik garantieren.

– Komplexe Keramikgeometrien mit Toleranzen im Mikrometerbereich, die Möglichkeiten für miniaturisierte, hochpräzise medizinische Geräte eröffnen.

Diese Anwendungen verdeutlichen die Vielseitigkeit von Hochleistungskeramik in der Medizintechnik und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche.

Über die Compamed 2025

Die Compamed 2025 in Düsseldorf ist eine internationale Fachmesse für Zulieferer und Produktentwickler der Medizintechnik. Auch dieses Jahr werden dort rund 750 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre neuesten Innovationen in den Bereichen Komponenten, Dienstleistungen und Produktionsausrüstung für die medizinische Industrie präsentieren.

Überblick: Kyocera auf der Compamed 2025

– Ausstellung: Compamed 2025

– Datum: 17.-20. November 2025

– Ort: Düsseldorf, Deutschland

– Kyocera-Stand: Halle 8 B, Stand Nr. G29

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/7juu10k3k0ltzig4olx0029h9g09ilop

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera-fineceramics.de/

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

Die Produkte aus Hochleistungskeramik werden u.a. von der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, einer Tochtergesellschaft der KYOCERA Europe GmbH, produziert und vertrieben. Die Kyocera-Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten aus Hochleistungskeramik für die Technologieindustrie und bietet heute über 200 verschiedene Keramikwerkstoffe sowie modernste Technologien und Services, die auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.