Kyocera stellt auf der Hydrogen Technology World Expo aus

KYOCERA Fineceramics Europe GmbH zeigt auf der Messe vom 21. bis 23. Oktober in Hamburg seine innovativen Lösungen aus Hochleistungskeramik.

Kyoto/Esslingen, 19. September 2025. Kyocera stellt auf der Hydrogen Technology World Expo seine Hochleistungskomponenten (Halle B6, Stand Nr. 6E118) aus technischer Keramik vor und unterstreicht damit seine Vorteile für den Wasserstoffbetrieb. Damit reagiert Kyocera auf die steigende Nachfrage nach Wasserstofflösungen und die damit verbundenen Investitionen in diesem stark wachsenden Sektor, um mit seinen Keramikkomponenten einen Beitrag zu einer effizienteren und nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Technische Keramik mit idealen Werkstoffeigenschaften

Auch, wenn Wasserstoff als Energieträger der Zukunft mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten gilt, gestalten sich die Handhabung und der Transport von Wasserstoff weiterhin als schwierig. Technische Keramik kann dank ihrer Eigenschaften unterstützen und in der Wertschöpfungskette einen Beitrag leisten, um die Herausforderungen im Umgang mit Wasserstoff zu meistern. Kyocera setzt hier mit keramischen Hochleistungsmaterialien an, die durch außergewöhnliche mechanische Robustheit, exzellente Dichtungseigenschaften und Beständigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise in Wasserstoffprozessen, eine hohe Leistung aufweisen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen

Kyocera bietet neben standardisierten Keramikkomponenten auch vollständig kundenspezifische Lösungen an. Durch eine große Bandbreite an Formgebungsmethoden, langjährige Expertise mit der Löttechnik sowie einem umfassenden Portfolio an Beschichtungstechnologien kann das Unternehmen komplette Baugruppen exakt nach den Anforderungen seiner Kunden realisieren. Die elektrischen Durchführungen von Kyocera sind hermetisch versiegelt und eignen sich ideal für UHV-Anwendungen. Dank der Vielzahl verfügbarer Metall- und Lötmaterialien lassen sie sich gezielt an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen – etwa bei korrosiven Umgebungen, mechanischem Last-/Hochdruck oder hohen Temperaturen.

Beitrag zu einer CO2-freien Wasserstoffproduktion

Grüner Wasserstoff, der durch die Elektrolyse von Wasser gewonnen wird, nimmt in der chemischen Industrie eine bedeutende Rolle ein: Er ist in zahlreichen Anwendungsbereichen vielseitig einsetzbar und gleichzeitig die einzige Lösung für bestimmte Prozesse. So kann er beispielsweise die deutlich umweltschädlichere Kohle in der Stahlindustrie ersetzen. Zur Herstellung wird beim sogenannten Elektrolysevorgang das Wasser mithilfe von Elektrizität in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Stammt die für diesen Vorgang benötigte Elektrizität vollständig aus erneuerbaren Energien, ist die Produktion sogar CO2-neutral. Aufgrund der besonderen chemischen Eigenschaften von Wasserstoff sind über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen – insbesondere unter diesen Voraussetzungen bieten die keramischen Hochleistungskomponenten von Kyocera optimale Eigenschaften für den Einsatz im Wasserstoffumfeld. Kyoceras Einsatz in diesem Gebiet steht im Einklang mit seiner nachhaltigen Firmenphilosophie sowie seinem Engagement für den Umweltschutz.

Über die Hydrogen Technology World Expo

Die Hydrogen Technology World Expo ist die weltweit größte und wichtigste Messe für Anbieter von Wasserstofftechnologien, Materialien, Komponenten und ingenieurtechnischen Lösungen. In insgesamt sieben Ausstellungshallen erwartet die Messe in diesem Jahr mehr als 300 internationale Sprecher und Sprecherinnen, über 20.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie mehr als 1.000 ausstellende Unternehmen. Das diesjährige Messemotto lautet „Technologien & Lösungen für eine kohlenstoffarme Wasserstoff-Zukunft“.

Überblick: Kyocera auf der Hydrogen Technology World Expo

– Ausstellung: Hydrogen Technology World Expo

– Datum: 21.-23. Oktober 2025

– Ort: Hamburg Messe, Deutschland

– Kyocera-Stand: Halle B6, Stand Nr. 6E118

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/2pmig2u9fumiflma382appamf5fpaxai

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

Die Produkte aus Hochleistungskeramik werden u.a. von der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, einer Tochtergesellschaft der KYOCERA Europe GmbH, produziert und vertrieben. Die Kyocera-Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten aus Hochleistungskeramik für die Technologieindustrie und bietet heute über 200 verschiedene Keramikwerkstoffe sowie modernste Technologien und Services, die auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Andrea Berlin

Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711/93 93 48 96

+49 (0)151 16 33 07 93



http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Hannah Lösch

Friedenstraße 24

81671 München

089/2050 – 4116



http://www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.