Kyocera startet Testbetrieb von Industrierobotern

Im Werk in Kagoshima Sendai startet der Testbetrieb von Industrierobotern, die mit All-Solid-State-Batteriemodulen von Maxell betrieben werden.

Kyoto/Esslingen, 13. Februar 2026. Die Kyocera Corporation und Maxell, Ltd. haben im Dezember 2025 mit Testläufen begonnen und Leistungsmodule mit Maxells All-Solid-State-Batterien vom Typ „PSB401010H“ in Industrierobotern und Steuergeräten im Kyocera-Werk in Kagoshima Sendai, Japan, installiert. Dieses Werk ist einer von Kyoceras Produktionsstandorten für Halbleiterkeramikgehäuse.

Die von Maxell hergestellten All-Solid-State-Batterien zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit(1) aus. Ihre Außengehäuse bestehen aus Keramikgehäusen von Kyocera. Mit seiner ausgezeichneten Hitzebeständigkeit und Luftdichtigkeit(2) sorgt dieses Gehäuse für eine hohe Zuverlässigkeit(1) der All-Solid-State-Batterien, die höher ist als die von herkömmlichen Batterien mit flüssigen Elektrolyten.

Bei der Herstellung von Industrieprodukten verwenden die meisten Industrieroboter Stromversorgungsmodule, die mit nicht wiederaufladbaren Primärbatterien ausgestattet sind, um bei Stromausfällen die Speicherdaten zu erhalten und Echtzeituhrfunktionen (RTC) zur Unterstützung der Fabrikautomation zu gewährleisten. Stromversorgungsmodule mit Primärbatterien benötigen in der Regel alle ein bis zwei Jahre einen Austausch, wobei die gebrauchten Batterien jedes Mal zu Industrieabfällen werden.

Der Ersatz von Primärbatterien durch eine wiederaufladbare All-Solid-State-Batterie PSB401010H bietet eine Lebensdauer von über 10 Jahren, reduziert den Batteriewechsel und somit den Ausschuss und gewährleistet auch in rauen Produktionsumgebungen ein hohes Maß an Sicherheit(1).

Auf der Grundlage von Testläufen in seinen Fabriken wird Kyocera die Einführung von Technologien in Betracht ziehen, die den Wartungsaufwand weiter reduzieren und die Umweltbelastung an seinen Produktionsstandorten verringern.

Maxell baut auf seinen analogen Kerntechnologien auf und wird die Entwicklung von leistungsstarken und äußerst zuverlässigen All-Solid-State-Batterien und -Modulen entlang vier Schlüsselachsen weiter vorantreiben: hohe Zuverlässigkeit, hohe Hitzebeständigkeit, hohe Leistung und große Stromversorgungskapazität. Dabei konzentriert sich das Unternehmen nicht nur auf bestehende Anwendungen, sondern auch auf neue Anwendungsbereiche, in denen herkömmliche Batterien nicht eingesetzt werden können, um so einen Beitrag zur Bewältigung einer Vielzahl gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten.

Kyocera und Maxell werden ihre Zusammenarbeit im Bereich der Festkörperbatterien und der damit verbundenen Technologien weiter verstärken und so einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter auch industrielle Anwendungen, leisten.

Markennamen

Die hier genannten Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Über Maxell

Maxell, Ltd. ist ein Hersteller von elektronischen Geräten mit über 60-jähriger Geschichte und Hauptsitz in Kyoto, Japan. Mit seinen bewährten Analog-Kerntechnologien „Mixing & Dispersion“, „Fine Coating“ und „High-Precision Molding & Forming“ -, die seit der Gründung des Unternehmens entwickelt wurden, reagiert Maxell auf die Bedürfnisse der Kunden nach Miniaturisierung, Verfeinerung und Lösungen mit höherer Dichte, indem es eine breite Palette von Produkten herstellt und vertreibt. Dazu gehören Industriebatterien (wie All-Solid-State-Batterien), Klebebänder (einschließlich Bänder für Halbleiterfertigungsprozesse) sowie optische Komponenten für die Automobilindustrie, beispielsweise LED-Scheinwerferlinsen.

Kyoceras Website zu Keramikgehäusen:

https://global.kyocera.com/prdct/semicon/

Maxells Website zu All-Solid-State-Batterien:

https://biz.maxell.com/en/rechargeable_batteries/allsolidstate.html

Kontaktinformationen für Anfragen zu Maxells All-Solid-State-Batterien

New Business Producing Div., Maxell, Ltd

Anfrageformular: https://biz.maxell.com/en/rechargeable_batteries/inquiry_form_input1.html

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/ow58hwzxiwvn80lschbwogflh9b8otuj

(1) Hohe Zuverlässigkeit, hohe Sicherheit: Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Maxell zu All-Solid-State-Batterien.

https://biz.maxell.com/en/rechargeable_batteries/allsolidstate.html



(2) Hitzebeständigkeit und Luftdichtigkeit: Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Kyocera, auf der Fallstudien vorgestellt werden. https://global.kyocera.com/prdct/semicon/lp/smallbattery_pkg/index.html

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

