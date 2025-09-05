Kyocera präsentiert Thermodruckkopf für POS-Systeme

Die TPA-Serie überzeugt durch Geschwindigkeit, hervorragende Druckqualität und mehr Nachhaltigkeit für den Einzelhandel und den Dienstleistungssektor.

Kyoto/Esslingen, 05. September 2025. Die Kyocera Corporation stellt mit ihrer neuen Thermodruckkopfserie „TPA“ eine bahnbrechende Innovation im Bereich des POS-Belegdrucks vor. Der neue Druckkopf liefert hochwertige Druckergebnisse bei einer branchenführenden Geschwindigkeit von 350 mm/Sek. und eignet sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor, etwa in Convenience-Stores und Restaurants. Die Serienproduktion ist für Ende August 2025 geplant.

Produktname: Thermodruckkopf der „TPA-Serie“ für POS-Belege

Modellnummer: TPA-80-8TCC2-PFS, TPA-80-8TCC2-PFS2, TPA-80-8TCC2-PFS3

Anwendungsbereiche: POS-Belegdrucker

Haupteigenschaften

1. Hochwertiger Druck mit der branchenweit höchsten Geschwindigkeit (350 mm/Sek.)

2. Erweiterte Toleranz für die Position der Kopfhalterung

3. Hervorragende Umweltbeständigkeit und geringer Verschleiß bei hoher Laufleistung

4. Unterstützt Blue4est®-Papier für umweltfreundlichen, phenolfreien und hochwertigen Druck

Entwicklungshintergrund

Durch die rasante Verbreitung bargeldloser Transaktionen, darunter digitale Währungen und Bezahl-Apps, ist das Angebot an Zahlungsmethoden in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden. Im Einzelhandel und im Servicebereich, beispielsweise in Restaurants, Convenience Stores und Drogerien, setzt sich der Trend zu Selbstbedienungskassen durch, um Arbeits- und Wartungskosten zu senken und den Betrieb effizienter zu gestalten. Gleichzeitig nimmt auch die Menge an Informationen, die auf Belegen und Coupons aus POS-Systemen gedruckt wird, zu. Die Folge daraus ist eine steigende Nachfrage nach Thermodruckern, die ohne Tinte oder Toner auskommen, wartungsarm sind und große Datenmengen schnell und präzise drucken können. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach der Schlüsselkomponente für diese wichtigen POS-Systeme: Thermodruckköpfe, die einen schnellen, hochwertigen Druck in großen Stückzahlen ermöglichen.

Produktspezifikationen

1. Hochwertiger Druck mit der branchenweit höchsten Geschwindigkeit (350 mm/Sek.)

Kyoceras firmeneigene Technologie zur Herstellung von Heizelementen sorgt für eine deutlich verbesserte Druckqualität. Selbst bei einer hohen Geschwindigkeit von 350 mm/Sekunde zeichnet sich der Druckkopf durch eine hervorragende thermische Reaktion aus und liefert vom ersten bis zum letzten Zeichen klare, hochauflösende Druckergebnisse.

2. Erweiterte Toleranz für die Position der Kopfhalterung

Um eine hohe Druckqualität zu erzielen, hat Kyocera die herkömmliche Druckkopfstruktur weiterentwickelt und die Wärmeübertragung vom Heizelement verbessert. Dadurch konnte der zulässige Bereich für die Montagepositionen des Druckkopfs erweitert werden. Das Ergebnis ist eine stabile, hochwertige Druckqualität über die gesamte Druckbreite und auf einer Vielzahl von Druckmedien.

3. Hervorragende Umweltbeständigkeit und geringer Verschleiß bei hoher Laufleistung

Das Produkt verbessert die Korrosions- und Verschleißfestigkeit durch die von Kyocera entwickelte Filmbildungstechnologie. Es zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit, minimalen Verschleiß und eine lange Lebensdauer bei hohen Druckvolumina (Druckstrecken) aus.

4. Unterstützt Blue4est®-Papier für umweltfreundlichen, phenolfreien und hochwertigen Druck

Die Nachfrage nach umweltfreundlichem, phenolfreiem Thermopapier und Blue4est® -Papier von Koehler Paper, einem Thermopapier, das ohne chemische Farbentwickler oder Farbbildner auskommt, steigt. Durch den Verzicht auf diese Chemikalien ist Blue4est®-Papier recycelbar, wodurch seine Umweltbelastung reduziert wird. Kyoceras TPA-Serie ist mit Blue4est®-Papier kompatibel, unterstützt den reduzierten Einsatz von Chemikalien und fördert das Recycling, während sie gleichzeitig vielfältige Medien- und Druckanforderungen erfüllt.

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

