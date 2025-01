Kyocera präsentiert Innovationen auf der CES 2025

Am Messestand #4816 gestaltet Kyocera mit innovativen Lösungen die Zukunft der Mobilität.

Kyoto, 9. Januar 2025. Kyocera Corporation stellt vom 7. bis 10. Januar 2025 auf der CES 2025, der weltweit größten und wichtigsten Technologiemesse, in Las Vegas, Nevada, aus. Am Stand Nr. 4816 im Bereich Vehicle Tech & Advanced Mobility“ in der Westhalle präsentiert das Unternehmen neben neuesten Innovationen in den Bereichen Aerial Displays, KI-basierte Abstandssensorik, drahtlose optische Unterwasserkommunikation, Millimeterwellen-Radartechnologie, Kamera-LIDAR-Fusionssensorik und Bifokalspiegeln auch weitere Lösungen für sicheres und autonomes Fahren.

Hochauflösende Aerial Displays verwandeln Fahrzeuginnenräume

Die Aerial Displays von Kyocera sind eine Kombination aus Miniaturisierung, hoher Auflösung und Bildqualität der nächsten Generation und können mittels eines Spiegelsystems äußerst realistische, frei schwebende Bilder projizieren. Das interaktive Display nutzt dabei verschiedene Sensoren für eine berührungslose Steuerung. Am Stand von Kyocera zeigt das Unternehmen eine futuristische Demonstration der Fahrzeugnavigation, bei der diese innovative Aerial-Display-Technologie zum Einsatz kommt.

KI-basierter hochauflösender Entfernungssensor für Nahaufnahmen – zehnmal genauer bei winzigen, transparenten Objekten

Kyoceras KI-basierte Abstandssensorkamera (AI-based depth sensor) bietet eine weltrekordverdächtige Auflösung bei der Messung extrem kleiner(1) und glänzender/halbtransparenter Objekte(2) und ist damit ein vielseitig einsetzbarer Sensor. Die Kamera ermöglicht die präzise Vermessung von Objekten, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu erfassen sind und erreicht eine zehnmal höhere Genauigkeit als herkömmliche monokulare Messungen. Der Sensor ist ein innovatives Werkzeug für eine Vielzahl von Industriezweigen, einschließlich der Fertigungstechnik, wo er Roboter bei der Sortierung winziger Teile unterstützt. In der Medizin kann er sowohl präzise Messungen am menschlichen Körper unterstützen als auch die Erkennung von metallisch glänzenden chirurgischen Instrumenten ermöglichen. In der Logistik erlaubt er die periphere Überwachung von Transportrobotern.

Drahtlose optische Unterwasserkommunikation – schnell, zuverlässig und extrem sicher

Kyoceras drahtlose optische Unterwasser-Kommunikationstechnologie mit GaN-Lasern zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, die Datenkommunikation durch Erweiterung der optischen Bandbreite zu verbessern. In einer richtungsweisenden Demonstration erreichte Kyocera die weltweit höchste Datenrate unter Wasser mit bis zu 2 Gbps. Das Ziel von Kyocera ist es, in Zukunft 10 Gbps oder mehr mit blauen Lasern zu erreichen. Die hohe Effizienz eingesetzter semipolarer GaN-Laser ermöglicht unter Wasser Hochgeschwindigkeitskommunikation, die gegen äußeres Licht, beispielsweise Sonnenlicht, unempfindlich ist. Diese Kommunikationstechnologie der nächsten Generation bietet Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit für die Übertragung hochsensibler Daten.

Kontaktloses und intelligentes Millimeterwellen-Sensorsystem für autonomes Fahren und Vitaldatenmessung

Kyocera hat einen Millimeterwellen-Sensor entwickelt, der kleinste Vibrationen berührungslos und präzise erfassen kann. Diese Technologie trägt zur Verbesserung der Gesundheitsfürsorge bei, indem sie die Herzfrequenz und andere Veränderungen von Vitalparametern an nahezu jedem Ort, z. B. im Auto oder im Badezimmer, präzise misst ohne dabei die Privatsphäre des Benutzers zu verletzen. Darüber hinaus hat Kyocera eine Millimeterwellen-SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping) entwickelt, die mechanische LIDAR-Systeme mithilfe eines 4D-Bildverarbeitungsradars ersetzen kann. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen ermöglicht diese Technologie ein präziseres und sichereres Fahren mithilfe von Sensoren – selbst bei schlechten Wetterbedingungen und zu einem sehr niedrigen Preis.

Kamera-LIDAR-Fusionssensor – weltweit höchste Auflösung und Langlebigkeit

LIDAR ist eine unverzichtbare Technologie für die Mobilität und damit auch für das autonome Fahren. Der Camera-LIDAR Fusion Sensor von Kyocera ist der weltweit erste(3) LIDAR, bei dem Kamera und Laser ein und dieselbe optische Achse haben. Dies ermöglicht die Echtzeit-Überlagerung von Kamerabilddaten und LIDAR-Entfernungsdaten für eine erweiterte Objekterkennung. Der eingesetzte MEMS-Spiegel bietet die weltweit höchste Auflösung sowie eine lange Lebensdauer. Dadurch kann das System in Assistenzsystemen von Fahrzeugen, Schiffen und schweren Maschinen sowie in anderen Anwendungen eingesetzt werden.

Bifokalspiegel verbessert die Ablesbarkeit von Spiegel / Displaykombinationen im Fahrzeug

Elektronische Rückspiegel mit integriertem Display für Autos werden immer beliebter. Fahrer mit altersbedingter Weitsichtigkeit (Presbyopie) haben allerdings oft Schwierigkeiten das Display abzulesen, da das Auge entsprechend akkomodieren muss. Ähnlich wie ein Head-up-Display zeigt der Bifokalspiegel von Kyocera ein vergrößertes virtuelles Bild in größerer Entfernung an, sodass Fahrer ihren Fokus leichter anpassen und das Bild sofort klar sehen können. Diese Technologie unterstützt außerdem sicheres Fahren, indem sie von der Rückfahrkamera erkannte Informationen sofort im Spiegel anzeigt.

Überblick: Kyocera auf der CES 2025

– Messe: CES 2025

– Datum: 7. bis 10. Januar 2025

– Ort: Las Vegas, Nevada, USA

– Kyocera-Stand: Westhalle, Vehicle Tech and Advanced Mobility Zone, Stand #4816

(1) Stereokamera, die sehr kleine Objekte mit einer Auflösung von 100 µm messen kann, Vermessung durch Kyocera im Oktober 2024.

(2) Eine Stereokamera, die in der Lage ist, glänzende (stark reflektierende) Objekte und transparente Produkte zu messen; Vermessung durch Kyocera im Oktober 2024.

(3) Im Rahmen der Entwicklung eines Sensors, bei dem die optischen Achsen der Kamera und des LIDAR aufeinander ausgerichtet und in einer einzigen Einheit integriert sind; Oktober 2024, basierend auf der Forschung von Kyocera.

Über Kyocera

Kyocera Corporation (TOKYO:6971, www.kyocera.com), Muttergesellschaft und weltweite Zentrale der Kyocera Group, wurde 1959 als Hersteller von Feinkeramik (auch als „Hochleistungskeramik“ bekannt) gegründet. Durch die Kombination dieser technischen Materialien mit Metallen und die Integration in andere Technologien hat sich Kyocera zu einem namhaften Anbieter von Industrie- und Automobilkomponenten, Halbleitergehäusen, elektronischen Geräten, intelligenten Energiesystemen, Druckern, Kopierern und Mobiltelefonen entwickelt. In dem am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahr belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens auf insgesamt 2 Billionen Yen (ca. 12,29 Milliarden Euro. Kyocera steht auf Platz 874 der „Global 2000“-Liste 2024 des Forbes-Magazins der weltweit größten börsennotierten Unternehmen und wurde vom Wall Street Journal zu den „100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt“ gezählt.

