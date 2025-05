Kyocera integriert HAPTIVITY®-Technologie in Sigma BF

Bahnbrechende piezoelektrische Innovation verbessert das Benutzererlebnis durch realistisches haptisches Feedback.

Kyoto/Esslingen, 7. Mai 2025. Die Kyocera Corporation gab bekannt, dass HAPTIVITY® (1), die von Kyocera entwickelte Technologie zur Erzeugung eines haptischen Feedbacks, in die Sigma BF integriert wurde, eine spiegellose Vollformatkamera, die letzten Monat auf den Markt kam. Dies ist der erste Einsatz von HAPTIVITY® in einer spiegellosen Kamera.

HAPTIVITY® ist eine bahnbrechende Technologie, die piezoelektrische Keramik-Vibrationselemente von Kyocera nutzt, um immersive taktile Empfindungen zu erzeugen. Speziell entwickelte und von einem Piezoelement erzeugte Vibrationswellenformen generieren ein taktiles Feedback, indem sie die Nervenrezeptoren in den Fingerspitzen des Benutzers stimulieren und so eine physische Rückmeldung geben, als wäre eine mechanische Taste betätigt worden.

Am Beispiel der Sigma Kamera ist die HAPTIVITY®-Technologie von Kyocera nahtlos in die drei versenkten Tasten auf der Rückseite der Sigma BF integriert (Funktionsrad, Optionen und Wiedergabe – einschließlich der Tasten oben, unten, links und rechts am Rad) und ermöglicht so eine präzise, komfortable und intuitive Bedienung, indem sie doppelte Eingaben vermeidet.

Mit ihren piezoelektrischen Keramik-Vibrationselementen hat HAPTIVITY® das Potenzial, Benutzerschnittstellen dahingehend zu verbessern, dass sie ein taktiles Feedback an Stellen ohne tatsächliche mechanische Schaltelemente bietet.

Funktionen von HAPTIVITY®

1. Hervorragende mechanische Reaktionszeit: HAPTIVITY® verwendet ein piezoelektrisches Keramik-Vibrationselement mit nahezu latenzzeitfreier Reaktion, das ein taktiles Feedback liefert, Benutzereingaben sofort bestätigt und damit doppelte Eingaben verhindert.

2. Realistisches taktiles Gefühl: Ein mechanischer Schalter vermittelt zwei Empfindungen – beim Drücken und beim Loslassen. Herkömmliche haptische Technologien erzeugen nur eine Empfindung (beim Drücken), die sich von der taktilen Empfindung einer Taste unterscheidet. Im Gegensatz dazu erzeugt HAPTIVITY® eine erste Vibration beim Drücken und eine zweite beim Loslassen, wodurch ein realistischeres taktiles Erlebnis entsteht.

3. Taktile Rückmeldung verbessert die Bedienung: Die verzögerungsfreie taktile Rückmeldung bestätigt Benutzereingaben unmittelbar und gewährleistet so eine zuverlässige Bedienung, indem sie Missverständnisse ausschließt. Damit ist HAPTIVITY® ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. in Mobilgeräten, Medizin- und Industriegeräten.

4. Versenkte Tasten sparen Platz und erhöhen die Designfreiheit: HAPTIVITY® ermöglicht kompakte, dünne und flache Designs mit integrierten, versenkten Tasten, die Platz sparen und mehr Gestaltungsfreiheit bieten.

Details zu HAPTIVITY®:

https://europe.kyocera.com/products/lcds_glass_glass_touch_panels/prd/haptivity/index.html

Bildmaterial steht unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung: https://spgroup.box.com/s/rfv5tw8y3d242g9bc8ury1gmlftond55

(1) HAPTIVITY ist eine eingetragene Marke der Kyocera Corporation. Die patentierte taktile Übertragungstechnologie von Kyocera nutzt eine Kombination aus piezoelektrischen Elementen, Schwingungsverstärkungsmechanismen, Steuerschaltkreisen und Software, um die Druckerkennung, die Reproduktion des Gefühls beim Drücken einer mechanischen Taste und die Vibrationsaktivierung optimal zu steuern.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

