Kyocera für Dow Jones Nachhaltigkeitsindex ausgewählt

Kyocera zum zweiten Mal in Folge für den asiatisch-pazifischen Dow Jones Nachhaltigkeitsindex ausgewählt

Kyoto/Neuss, 11. Januar 2023. Die KYOCERA Corporation wurde im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Die Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI) wurden entwickelt, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, führende Unternehmen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit an den Aktienmärkten anhand eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens zu verfolgen.

Die DJSI sind ein Index, der 1999 gemeinsam von S&P Dow Jones Indices LLC (in den USA) und Robeco Holding B.V. („RobecoSAM“) in der Schweiz entwickelt wurde. Der Index bewertet Unternehmen anhand von Kriterien in den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Governance (ESG), um die in diesen Bereichen führenden Unternehmen in den DJSI einzubeziehen. Die Mitglieder des DJSI werden jährlich überprüft. 2022 wurden unter 600 Unternehmen aus der Region Asia-Pacific 156 Unternehmen, darunter 74 japanische Firmen, in den DJSI Asia-Pacific aufgenommen.

Im Auswahlverfahren erhielt Kyocera gute Noten aufgrund der proaktiven Offenlegung ihrer Bemühungen im Hinblick auf die soziale Verantwortung der Unternehmensgruppe, unter anderem in den Bereichen Klimawandel, Menschenrechte, Vielfalt & Inklusion sowie Lieferkettenmanagement, die sie in ihrem integrierten Bericht und auf ihrer Website für Unternehmensnachhaltigkeit veröffentlicht.

Die Kyocera-Unternehmensgruppe wird ihre Kommunikation und Mitteilungen an die Stakeholder weiterhin verbessern, um ihren gesellschaftlichen Wert als verantwortliches Unternehmen zu steigern.

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2022 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Selb und Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

