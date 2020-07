Kyocera entwickelt hochwertige Displays für medizinische Anwendungen

Die Displays von Kyocera Automotive and Industrial Solutions weisen extrem lange Laufzeiten auf und sind für besondere Umgebungen geeignet.

Kyoto/Neuss, 16. Juli 2020. Sieben bis zehn Jahre Verfügbarkeit und stabile Eigenschaften, die auch besonderen Einsatzbedingungen standhalten – Kyocera Automotive and Industrial Solutions (KAS) bietet hochtechnologische Displays, die auch für medizinische Geräte bestens geeignet sind. Für diesen Anwendungsbereich stellt Kyocera Standardprodukte in den Größen 5,7″”, 10,4″” und 12,1″” her. Zusätzlich gibt es auch eine Sondergröße mit 6,2″” (640 x 240 Pixel) für schmale Gerätefronten.

Besondere Eigenschaften für besondere Anwendungsbereiche

Die Displays sind langfristig verfügbar und durch ihr Metallgehäuse unempfindlich gegenüber Strahlungseinflüssen. Für besonders aggressive Umgebungen ist eine Humisil-Verkapselung verfügbar, die empfindliche Leiterbahnen und Produktteile gegen Korrosion schützt. Zudem werden effektive LEDs mit wenig Abwärme und integrierten Konvertern eingesetzt. Ein weiterer Vorteil ist die Haptivity® Technologie: Dank des haptischen Feedbacks steht einer einfachen und sicheren Bedienung des Touchscreens nichts im Wege. Unabsichtliches Verstellen ist somit ausgeschlossen.

“Gerade bei Geräten, die einer behördlichen Genehmigung unterliegen, ist die langfristige Verfügbarkeit der Komponenten unerlässlich. Kyocera ist Spezialist für qualitativ hochwertige Displays mit langen Lebensdauerzyklen. Manche Produkte sind schon über zehn Jahre im Einsatz”, erklärt Eberhard Schill, Manager Marketing und Distribution bei KAS. Alle Displays können ab sofort bestellt werden. Zusätzlich bietet Kyocera technische Hilfestellung bei der Implementierung in die vorhandenen Geräte.

Über Kyocera:

Die Kyocera Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2020) bestehenden Kyocera -Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 40 Jahren Branchenfachwissen. 2020 belegte Kyocera Platz 549 in der “Global 2000”-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 75.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,33 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der Kyocera Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der Kyocera Fineceramics Precision GmbH in Selb, der Kyocera Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der Kyocera Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der Kyocera Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet zurzeit ca. 828.000 Euro*).

Firmenkontakt

Kyocera Europe GmbH

Daniela Faust

Hammfelddamm 6

41460 Neuss

02131/16 37 – 188

02131/16 37 – 150

daniela.faust@kyocera.de

http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Benjamin Majeron

Brienner Str. 45 a-d

80333 München

089/2050 4193

b.majeron@serviceplan.com

http://www.kyocera.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.