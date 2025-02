Kyocera bringt neuen Tintenstrahldruckkopf auf den Markt

„KJ4A-EX1200-RC“ ist mit UV-Tinte kompatibel und bietet eine Auflösung von 1200 dpi.

Kyoto/Esslingen, 21. Februar 2025. Kyocera Corporation hat einen neuen Tintenstrahldruckkopf mit Rezirkulation an der Düse entwickelt. Der Tintenstrahldruckkopf KJ4A-EX1200-RC ist ab Mai 2025 erhältlich. Dank Kyoceras revolutionärem Strömungskanal-Design bietet er sowohl hochauflösendes Drucken als auch hohe Produktivität. Er unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Etiketten und ist mit UV-Tinte kompatibel.

– Modell: KJ4A-EX1200-RC

– Abmessungen: 200,0 55.5 79,15 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

– Max. Druckgeschwindigkeit: 81,3 m/min

– Auflösung: 1200 dpi

– Effektive Druckbreite: 108,27 mm

– Max. Ansteuerfrequenz: 64 kHz

– Max. Tropfenvolumen: 4,0 pL

– Min. Tropfenvolumen: 2,0 pL

– Tintenkompatibilität: UV

– Entwicklungszentrum: Kagoshima Kokubu Plant, Japan

Hauptmerkmale

1. Die Tintenrezirkulation an der Düse ermöglicht ein stabiles Druckverhalten.

2. Hohe Auflösung von 1200 dpi und verbesserte Produktivität durch hohe Frequenz für optimierte Produktivität.

3. Hohe Druckqualität durch Kyoceras einzigartigen monolithischen Piezo-Aktuator.(1)

Entwicklungshintergrund

Der Digitaldruck bietet den Vorteil des sofortigen, anpassbaren Drucks in beliebiger Auflage. Ebenso reduziert er gleichzeitig die Umweltbelastung, da entgegen konventioneller Verfahren, bei der Plattenreinigung keine flüssigen Abfälle anfallen. Infolgedessen nimmt die Nachfrage nach Digitaldruck, einschließlich Tintenstrahldruck, von traditionellen Papiermedien auf neue Anwendungen wie Textilien, Etiketten, lebensmittelgeeignete Verpackungen und Baumaterialien rapide zu.

Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Anwendungen von Tintenstrahldruckköpfen steigt auch die Diversifizierung der Tinten. Neben höherer Geschwindigkeit, hochauflösenden Bildern und hoher Haltbarkeit wird ein Druckkopf benötigt, der mit einer Vielzahl von Tinten umgehen kann. Insbesondere auf dem Etikettendruckmarkt wurde der Schwerpunkt auf den Feindruck für eine Vielzahl von Sprachen und feine Druckdetails wie sanfte Abstufungen gelegt. Die Tröpfchenmengen müssen optimiert werden, um sowohl eine hohe Auflösung als auch eine hohe Dichte zu erreichen. Ebenso müssen die Druckgeschwindigkeiten weiter erhöht werden.

Das robuste Design des Kyocera-Druckkopfes ermöglicht einen stabilen, kontinuierlichen Druck, um die Produktivität in industriellen Druckbetrieben zu steigern. Infolgedessen wird Kyocera die Digitalisierung der Druckindustrie anführen, indem es die Arbeitsbelastung der Anwender verringert, die Arbeitseffizienz erhöht und die Auswirkungen auf die Umwelt verbessert.

Eigenschaften

1. Die Tintenrezirkulation an der Düse ermöglicht ein stabiles Druckverhalten.

Kyoceras einzigartige Technologie leitet die Tinte um die Düse herum und ermöglicht einen stabilen Druckvorgang, indem die Temperatur gleichmäßig kontrolliert und die Sedimentation der Tinten unterdrückt wird. Diese Merkmale ermöglichen ein stabiles Druckverhalten mit verschiedenen Tintenarten und reduzieren gleichzeitig die routinemäßige Wartung, wie z. B. die Reinigung des Druckkopfs beim Neustart eines Druckers. Darüber hinaus ist dieses Produkt standardmäßig mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet.(2) Das Kühlsystem gleicht die Druckkopftemperatur aus, um einen kontinuierlichen Druckvorgang mit gleichbleibender Druckqualität zu gewährleisten.

2. Hohe Auflösung von 1200 dpi sowie verbesserte Druckgeschwindigkeit und Ansteuerfrequenz für optimierte Produktivität.

Zusätzlich zur Auflösung von 1200 dpi wurden auch die Ansteuerfrequenz und die Druckgeschwindigkeit im Vergleich zum 600-dpi-Druckkopf von Kyocera verbessert. Das neue Modell optimiert sowohl die Auflösung als auch die Produktivität, um den Anforderungen des Etikettenmarktes gerecht zu werden.

3. Hohe Druckqualität durch Kyoceras einzigartigen monolithischen Piezo-Aktuator(1)

Kyocera hat einen großen monolithischen piezoelektrischen Aktuator entwickelt. Hierbei kommt eine firmeneigene Technologie für dichte polykristalline Keramikaktuatoren sowie eine Fertigungstechnologie für dünne piezoelektrische Keramiksubstrate zum Einsatz. Kyocera hat diesen Piezo-Aktuator (Breite: 116 mm x Tiefe: 34 mm x Dicke: 0,04 mm) in einem 1200-dpi-Druckkopf mit UV-Tinte eingeführt. Die Verwendung eines großen monolithischen Piezo-Aktuators bewirkt, dass der Druckkopf einheitliche Bilder und eine höhere Druckqualität liefert.

Durch seine fortschrittlichen Technologien trägt Kyocera dazu bei, die Möglichkeiten des Digitaldrucks zu erweitern und die Nachhaltigkeit der globalen Druckindustrie zu fördern.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

