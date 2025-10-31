kybun Schuhe online kaufen im neuen VITA REGIA Shop

Das kybun Schuhe Fachgeschäft VITA REGIA mit Standorten in Dresden und Görlitz eröffnet einen neuen Online-Shop.

Das langjährig etablierte kybun Schuhe Fachgeschäft VITA REGIA mit Standorten in Dresden und Görlitz betreibt einen neuen Online-Shop unter https://vita-regia.eu und bietet damit allen Kunden die Option kybun Schuhe 24/7 im Internet einzukaufen.

Im neuen kybun Schuhe Online-Shop von VITA REGIA werden die aktuellen Modelle der Schweizer kybun Damenschuhe und kybun Herrenschuhe detailliert präsentiert. Für eine individuelle Beratung erreichen Kunden kompetente Ansprechpartner über die Telefon-Hotline und via E-Mail. Ab einem Bestellwert von 100 € ist der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei. Der neue kybun Schuhe Online-Shop von VITA REGIA ist zu erreichen unter: https://vita-regia.eu

VITA REGIA, eine Marke der CONSIRY GmbH, ist autorisierter Partner der Schweizer kybun Joya Schuhe AG sowie anderer etablierter, hochwertiger Aktivschuhe-Marken mit dem AGR-Zertifikat. kybun Schuhe, Joya Schuhe, kybun Matten, Xsensible Schuhe, Ganter Schuhe und Steitz Secura Sicherheitsschuhe können in den VITA REGIA Schuhfachgeschäften in Görlitz und in Dresden ausprobiert und erworben werden. Die Schuhe der kybun Joya AG sowie Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe können zudem versandkostenfrei im VITA REGIA Online-Shop erworben werden: https://vita-regia.eu

In den kybun Schuhe und Joya Schuhe Fachgeschäften in Görlitz und Dresden erhalten die Kunden eine umfangreiche Beratung auf Basis von Fußdruckmessungen und Ganganalysen. Bei einigen Beschwerdebildern, insbesondere Fersensporn, Fußschmerzen, Hallux Valgus, Kniearthrose (Gonarthrose), Hüftarthrose, Rückenschmerzen und Polyneuropathie, kann sich das Tragen von Aktivschuhen positiv auswirken. Weitere Infos unter: https://vita-regia.com

Kontakt

CONSIRY GmbH

Martin Näwig

Weberstraße 13

02826 Görlitz

0170 2357505



https://vita-regia.com

