kybun Joya Schuhe Erlebnistag im VITA REGIA Görlitz

Location: VITA REGIA

Street: Weberstraße 13

City: 2826 – Görlitz (Germany)

Start: 21.10.2025 10:00 Uhr

End: 21.10.2025 18:00 Uhr

Entry: free



Schmerzen an den Füßen, Knie- und Hüftgelenken oder im Rücken? Testen Sie kybun Schuhe & Joya Schuhe und entdecken Sie das einzigartige kybun Joya Gehgefühl.

kybun Joya Erlebnistag am Dienstag, 21. Oktober 2025 (10-18 Uhr) im VITA REGIA Görlitz und am Dienstag, 28. Oktober 2025 (10-18 Uhr) im VITA REGIA Dresden.

An beiden Tagen bieten wir kostenfrei für Neu- und Bestandkunden:

* Fußdruckmessung und Ganganalyse

* Individuelle Beratung durch kybun Joya Experten

* kybun Schuhe und Joya Schuhe direkt ausprobieren

* Umfangreiches kybun Joya Schuhe Sortiment auf Lager

* Neue kybun Joya Schuhe Herbst/Winterkollektion auf Lager

* Reduzierte Joya Schuhe Outlet-Modelle

* 20% Rabatt auf alle lagernden Joya Sandalen mit Riemchen

* Übungsanleitungen auf der kybun Matte

* Kostenfreie Fußreflexzonenmassage (15 Minuten am Massagegerät)

* Säfte, Wasser, Tee, Kaffee und Snacks

Wer nicht dabei sein kann, den beraten wir gerne telefonisch unter +49 3581 6843636 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@vita-regia.com

Weitere Infos zur Veranstaltung unter: kybun Joya Schuhe Erlebnistag am 21. Oktober 2025 im VITA REGIA Görlitz

VITA REGIA, eine Marke der CONSIRY GmbH, ist autorisierter Partner der Schweizer kybun Joya Schuhe AG sowie anderer etablierter, hochwertiger Aktivschuhe-Marken mit dem AGR-Zertifikat. kybun Schuhe, Joya Schuhe, kybun Matten, Xsensible Schuhe, Ganter Schuhe und Steitz Secura Sicherheitsschuhe können in den VITA REGIA Schuhfachgeschäften in Görlitz und in Dresden ausprobiert und erworben werden. Die Schuhe der kybun Joya AG sowie Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe können zudem versandkostenfrei im VITA REGIA Online-Shop erworben werden: https://vita-regia.eu

In den kybun Schuhe und Joya Schuhe Fachgeschäften in Görlitz und Dresden erhalten die Kunden eine umfangreiche Beratung auf Basis von Fußdruckmessungen und Ganganalysen. Bei einigen Beschwerdebildern, insbesondere Fersensporn, Fußschmerzen, Hallux Valgus, Kniearthrose (Gonarthrose), Hüftarthrose, Rückenschmerzen und Polyneuropathie, kann sich das Tragen von Aktivschuhen positiv auswirken. Weitere Infos unter: https://vita-regia.com

Kontakt

CONSIRY GmbH

Martin Näwig

Weberstraße 13

02826 Görlitz

0170 2357505



https://consiry.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.