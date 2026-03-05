Kvantify schließt zweite Finanzierungsrunde ab – insgesamt 7 Mio. Euro für Quantenrevolution in der Arzneimittelforschung

Kopenhagen, 05. März 2026 – Kvantify freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner zweiten Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 7 Millionen Euro bekannt zu geben. Die langfristigen Investoren European Innovation Council Fund (EIC) und Delphinus Ventures Capital mit Sitz in Dänemark unterstützen die Mission des Unternehmens, die molekulare Forschung durch die Verbindung von Quantencomputing und klassischer Datenverarbeitung zu revolutionieren.

„Es ist für uns ein großer Erfolg, dass der EIC Fund und Delphinus VC bei dieser Finanzierungsrunde mit an Bord sind. Ihre Unterstützung macht es uns möglich, Innovationen voranzutreiben, und stärkt zugleich die Position Europas im Bereich der Quantentechnologie“, so Dr. Jörg Weiser, Aufsichtsratsvorsitzender von Kvantify.

Technologie mit enormem Potenzial

Quantencomputing hat das Potenzial, Probleme zu lösen, die selbst für die leistungsfähigsten klassischen Computer bislang zu komplex sind. Mit zunehmender technologischer Reife eröffnet es zudem die Möglichkeit grundlegender Durchbrüche in Bereichen wie Arzneimittelforschung und allgemeinem Moleküldesign. Viele der Herausforderungen in der Arzneimittelforschung liegen in der Simulation molekularer Systeme und erfordern die Lösung quantenmechanischer Gleichungen, deren Komplexität mit wachsender Molekülgröße exponentiell zunimmt. Genau für derartige Herausforderungen wurde das Konzept des Quantencomputings ursprünglich entwickelt.

Mit der fortschreitenden Entwicklung von Quantenhardware und -algorithmen könnten diese Fähigkeiten dazu beitragen, die Ausfallraten in der Arzneimittelentwicklung deutlich zu senken, Forschungs- und Entwicklungskosten zu reduzieren und den Weg für die Entdeckung völlig neuer Klassen von Medikamenten zu ebnen.

„Die Förderung bahnbrechender Technologien ist Kern unserer Mission. Kvantifys Arbeit an der Schnittstelle von Quantencomputing und Life Sciences eröffnet Europa die Chance, bei Innovationen der nächsten Generation eine führende Rolle einzunehmen. Es ist uns eine Freude, einen Beitrag zur Umsetzung dieser Vision leisten zu können“, so Svetoslava Georgieva, Vorsitzende des EIC-Fondsvorstands.

Investition zur Ausweitung von Marktpräsenz und Geschäftsentwicklung

Im November 2025 brachte Kvantify Qrunch auf den Markt – eine Technologie für Quantenchemie-Berechnungen auf echten Quantencomputern. Damit beschleunigt die Plattform gezielt die Arzneimittelforschung.

Der nächste Schritt besteht darin, diese bahnbrechende Technologie den Anwendern in den relevanten Bereichen zugänglich zu machen, sodass sie dort zum Einsatz kommt, wo sie den größten Nutzen entfaltet. Hier treffen visionäre Technologien auf die realen Bedürfnisse der Nutzer. Mit Qrunch können Endanwender realistische Workflows auf aktueller Quantenhardware ausführen.

Mit dieser Investition kann Kvantify seine Roadmap als führendes Unternehmen an der Verbindung von Quanten- und klassischer Datenverarbeitung weiter vorantreiben und die Zusammenarbeit mit Organisationen in der Arzneimittelforschung intensivieren, um für seine Kunden den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

„Wir sehen in Kvantify einen wichtigen Akteur, wenn es darum geht, das Potenzial des Quantencomputings für reale Anwendungen in der Arzneimittelforschung und im Moleküldesign zu erschließen. Diese Investition unterstreicht unser Vertrauen in das Team, die Technologie und die Fähigkeit des Unternehmens, in einem sich schnell entwickelnden Markt wirkungsvoll zu agieren“, so Mathias Lorenz, geschäftsführender Gesellschafter bei Delphinus.

Über Kvantify

Kvantify ( https://www.kvantify.com) ist ein dänisches Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, das 2022 gegründet wurde und Softwareprodukte für Quanten- und klassische Computer entwickelt. Kvantify konzentriert sich auf die Life-Science-Branche, insbesondere auf die frühe Arzneimittelforschung. Mit seiner Technologie trägt das Unternehmen zur digitalen Souveränität Europas im Bereich Quantencomputing bei. Das Unternehmen beschäftigt 49 Mitarbeiter.

Über EIC Fund

Der European Innovation Council Fund der Europäischen Kommission ist ein Deep-Tech-Investor über alle Technologien hinweg. Der EIC-Fonds soll kritische Finanzierungslücken schließen und Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung disruptiver Technologien unterstützen. Mit seinem großen Netzwerk aus Kapitalgebern und strategischen Partnern teilt er Risiken und bündelt Marktteilnehmer.

Weitere Informationen: https://eic.ec.europa.eu/eic-fund_en

Über Delphinus Venture Capital

Gegründet im Jahr 2025

Startkapital von 80 Millionen Euro

Investoren: Forschungsstiftung der Universität Aarhus, HEARTLAND, Norlys und Salling Group

Schwerpunkt: Forschungsintensive Innovation und Deep Tech

Weitere Informationen: https://delphinus.vc/

