Kuschelig-warm mit Thermowäsche

Tipps fürs Remote Working

Wer schon morgens fröstelt und dann im Homeoffice den ganzen Tag viel sitzt, bringt seinen Kreislauf kaum in Schwung. Die Folge: Kalte Hände und Füße, ständiges Frieren. Bei kühlen März-Temperaturen hilft jetzt hochwertige Thermowäsche direkt auf der Haut. Egal ob Alpaka oder Kaschmir, die Hohlstruktur der Naturfasern speichert warme Luft am Körper und sorgt für kuscheliges Wohlbefinden.

Mit Morgenroutine effizienter mobil arbeiten

Bewusst und zur gewohnten Zeit in den Tag starten, vor dem Frühstück kurz durchlüften und sich im Bad fürs Homeoffice herrichten wie für einen Bürotag in Präsenz. Wer so aufsteht, startet fokussiert und mit viel Arbeitsmotivation ins Remote Working. Gewohnheiten, die uns Kraft schenken und inspirieren, sind dabei genauso wichtig wie genügend Zeit für die Morgenroutine. Den ersten Kaffee in Ruhe trinken und zwei Minuten lang im Kopf die Aufgaben des Tages sortieren. Schwierige Dinge priorisieren und am besten in den Vormittagsstunden erledigen, denn da sind wir am leistungsfähigsten.

Remote Working: Wollig warm mit Kaschmir und Alpaka

An kühlen Tagen kann es für uns im Homeoffice nicht kuschelig genug sein. Zu windigem Übergangswetter passt jetzt am besten Wolle von Kopf bis Fuß. Warme Wäsche, Wollpulli und dicke Wollsocken sorgen dafür, dass der Körper nicht auskühlt. Hochwertige Thermowäsche (zum Beispiel von Medima) mit Kaschmir- oder Alpakawolle wirkt dabei am besten gegen Kälte. Nahtlos und saumfrei gefertigt, schmiegt sich die Thermounterwäsche wie eine zweite Haut an den Körper.

Homeoffice-Tipp: Bewegung einplanen

Praktisch: Wer mobil arbeitet, benötigt keine Zeit für den Weg zum Arbeitsplatz. Allerdings fehlt so auch die Alltags-Bewegung an der frischen Luft. Deshalb im Homeoffice daran denken, täglich einen kurzen Spaziergang einzuplanen. Das entspannt, bringt den Kreislauf in Schwung und fördert gute Laune. Auch wenn es Überwindung kostet: Regelmäßig raus ins Kalte zu gehen sorgt dafür, dass wir weniger frieren. Der Organismus lernt, sich auf niedrigere Temperaturen einzustellen. Die Durchblutung ist angeregt und wir fühlen uns drinnen wieder wohlig warm.

Abschalten: Homeoffice-Tag aktiv beenden

Kein Ende des Arbeitstages in Sicht? Beim Remote Working ist es schwerer als im Büro, den Laptop zuzuklappen und Feierabend zu machen. Hier hilft nur eins: Konsequent sein und feste Arbeitszeiten einhalten. Sonst wird es nach dem Abendessen schnell Mitternacht und der nächste Tag beginnt übermüdet. Deshalb besser abends zur Ruhe kommen, regenerieren und frische Kraft tanken.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermounterwäsche aus Naturgarnen mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

