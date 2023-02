Tipps für ein Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt

Warum immer in die Ferne reisen, Deutschland hat auch schöne Ecken. Wie wäre es denn mit einem Kurzurlaub in München? Bayerns Landeshauptstadt hat Einiges zu bieten. Anja Gena von Stadtspiel Schnitzeljagd weiß, wie der Kurzurlaub in München zu einem einmaligen Wochenende wird.

Radeln beim Kurzurlaub in München

Von Frühjahr bis weit in den Herbst hinein bietet München Radfahrenden und Sportbegeisterten ideale Bedingungen, entlang der Isar lässt es sich nämlich wunderbar radeln. Zum Beispiel kann man entlang des Flusses und durch die Isarauen fahren.

Die Isarauen sind ein ausgedehnter Park direkt am Fluss, hier kann man wunderbar ausspannen, es gibt mehrere Spielplätze, öffentliche Toiletten und sogar einen FKK-Badestrand. Und wenn es heiß ist, kann man den Kurzurlaub in München auch zum Baden nutzen. Das geht sogar mitten in der Stadt, denn das Wasser der Isar ist sehr sauber. Aber Achtung: Die Strömung ist gefährlich stark und kann auch die Kräftigsten von den Füßen reißen, so dass es für Kinder weniger geeignet ist. Wer bei seinem Kurzurlaub in München das älteste Freibad der Stadt (gebaut 1847) besuchen will, findet dieses im Stadtteil Untergiesing. Dort ist das Schyrenbad.

Per Schnitzeljagd den Kurzurlaub in München genießen

Die Innenstadt lässt sich während des Kurzurlaubs in München wunderbar individuell mit einer Stadtspiel Schnitzeljagd erkunden. Mit der handlichen Entdeckerbox ist man ganz flexibel, braucht keinen Termin und kann selbst entscheiden, wie lange man wo verweilt. Für Familien mit Kindern gibt es eine kürzere

Hinter dem Stadtspiel verbirgt sich kein großer Konzern oder mittelständisches Unternehmen, sondern pure Frauenpower der zweifachen Mama Anja Gena. Sie kam vor einigen Jahren auf die Idee, eine ganz andere Art der Stadtführung zu erfinden. So entstand das erste Stadtspiel für Dresden. Zusammen mit einer festangestellten Mitarbeiterin und zwei Aushilfen kümmert sich Anja Gena im eigenen Laden in Dresden, der auch als Büro, Lager und Produktionsstätte dient, um die Weiterentwicklung der Stadtspiele. Inzwischen gibt es über 40 Touren in mehr als 20 Städten und trotz steigenden Verkaufszahlen werden die Stadtspiele immer noch handgemacht. Bis heute übernimmt das Stadtspiel-Team die Entwicklung aller Touren selbst. Die Entstehung einer neuen Schnitzeljagd ist immer mit großem Zeitaufwand verbunden: Begonnen wird erst einmal immer mit einer gründlichen Recherche zur geplanten Tour vom Schreibtisch aus. Die Recherche vor Ort übernimmt die Chefin immer selbst. Ausgerüstet mit Fotokamera und Notizbuch folgt Anja Gena dann der am Schreibtisch grob ausgearbeiteten Schnitzeljagd. Zurück in Dresden müssen die Texte zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten recherchiert und geschrieben sowie die Rätsel an den einzelnen Stationen für die Schnitzeljagd erfunden werden. Danach folgt die grafische Gestaltung der jeweiligen Postkarten. In Zusammenarbeit mit einer Dresdner Druckerei, die unter anderem die Stadtspiel-Postkarten druckt, entstehen so die Schnitzeljagd-Touren. Nach der Lieferung der Postkarten werden alle Stadtspiele per Hand verpackt. Vorher müssen noch die Stadtspiel-Boxen gefaltet und mit den eigens designten Produktaufklebern händig beklebt werden.

Firmenkontakt

Stadtspiel Schnitzeljagd

Anja Gena

Rähnitzgasse 24

01097 Dresden

0351-2136800

info@stadtspiel-schnitzeljagd.de

http://www.stadtspiel-schnitzeljagd.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

info@pr-check.de

http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.