Kurzläufer ProReal Deutschland 8

Innovativ in den deutschen Immobilienmarkt investieren 6 % p.a. Verzinsung, vierteljährliche Auszahlung.

Mit dem ProReal Deutschland 8 haben Anleger die Möglichkeit, sich an einem Investment mit geplanter kurzer Laufzeit und laufenden Auszahlungen zu beteiligen. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Deutsche Metropolen wie z.B. Frankfurt, München, Berlin, Hamburg oder Stuttgart haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Als Tochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AG besitzt die ONE GROUP Zugang zu hochwertigen Bauvorhaben. Die Investmentpipeline umfasst Wohnimmobilien in begehrter Lage von aktuell mehr als 2,9 Milliarden Euro Verkaufsvolumen.

Bisher haben mehr als 9.000 Anleger bereits über 400 Mio. Euro in die ProReal Deutschland Serie investiert und die Leistungsbilanz ist erstklassig. Alle Auszahlungen bzw. Rückzahlungen erfolgten plangemäß und pünktlich. Der Vorläufer PRD7 wurde “Beste Vermögensanlage 2019”.

Die Vorteile auf einen Blick:

Laufzeit 3 Jahre (bis 30.06.2023)

Frühzeichnerbonus 4 % p.a. bis 30.06.2020

Laufende Verzinsung 6,0 % p.a. (ab 01.07.2020)

Vierteljährliche Auszahlungen, 4x Zinszahlung pro Jahr

Erfahrener Initiator mit exklusivem Zugriff auf attraktive Wohnbauvorhaben

Externe Mittelverwendungskontrolle durch BaFin-lizenzierte Verwahrstelle

Begehrte Lage in Metropolregionen wie Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und Stuttgart

Derzeit 15 Zielinvestments in fünf deutschen Metropolregionen

ProReal Deutschland 8 mit AA- Rating der “Dextro Group” ausgezeichnet

Sichere und ertragreiche Vermögensanlage nach dem Vermögensanlagegesetz

ISARIA Eigenengagement mit 75 Mio. Euro Eigenkapital

Weitere Informationen: http://www.proreal-deutschland.de

Wichtiger Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Emissionsprospekt vom 19.11.2019.

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.