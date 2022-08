Kurs aufs Meer im Nordseeheilbad Cuxhaven

Schiffstouren nach Helgoland, in den Nord-Ostsee-Kanal und zu den Seehundsbänken in der Elbmündung stehen auf dem Ausflugsprogramm

Nur rund 70 Kilometer liegt die Nordseeinsel Helgoland vom Festland entfernt. Eine Schiffsfahrt zu Deutschlands einziger Hochseeinsel gehört deshalb zu einem beliebten Ausflugsziel in Cuxhaven. In See stechen kann man von der Stadt an der Elbmündung aus aber auch zu einer Minikreuzfahrt zu den Seehundsbänken, zur Hafen- oder Abendrundfahrt und zu einer Fahrt durch die Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals.

Ganzjährig startet an der „Alten Liebe“ in Cuxhaven das mit dem Flüssiggas angetriebene Seebäderschiff MS Helgoland, das die gleichnamige Hochseeinsel in ca. zweieinhalb Stunden erreicht und Platz für ca. 1000 Passagiere bietet. Nur etwa die Hälfte der Zeit benötigen die Highspeed-Katamarane MS Nordlicht II und Halunder Jet, um im Helgoländer Hafen festzumachen.

Von März bis November ebenfalls täglich legen in Cuxhaven die MS Jan Cux und Jan Cux II zu Hafenrundfahrten und zu den Seehundsbänken ab. Dabei geht es zunächst zu den Robben, die sich auf den Sandbänken in der Elbmündung aufhalten, und anschließend durch die Anlagen von Deutschlands zweitgrößtem Nordsee-Fischereihafen. Neben Seehunden und Hafen steht bei einem Ausflug mit dem Motorschiff Jan Cux II auch der Offshore-Windparkhafen auf dem Programm.

An der Aussichtsplattform „Alte Liebe“ startet täglich die MS Flipper nach Neuwerk oder nimmt dort die Wattwanderer auf, die von Cuxhaven aus zu Fuß durch das trockengefallene Wattenmeer zur Insel gelangt sind. Oder man nimmt Kurs auf den Nord-Ostsee-Kanal, eine der meist befahrenen Wasserstraßen der Welt.

Mehr Infos zu den Schiffsausflügen in Cuxhaven:

https://www.nordseeheilbad-cuxhaven.de/entdecken/staunen/schiffsfahrten

Nordseeheilbad Cuxhaven ist eine beliebte Urlaubsdestination am äußersten Zipfel Niedersachsens.

