Kunststoff-Initiative begrüßt Kautex Maschinenbau als neuen Mitmacher

Die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg wächst weiter: Mit Kautex Maschinenbau schließt sich ein international bekanntes Unternehmen erneut der Initiative an und setzt damit ein starkes Zeichen für die Region und das Material.

Bonn, 17. September 2025 – “ Kautex war bereits bei der Gründung der Kunststoff-Initiative im Jahr 2021 mit dabei“, erinnert Peter Kuhne, Kuhne Group, für die Kunststoff-Initiative. „Umso mehr freuen wir uns, dass das Unternehmen jetzt wieder aktiver Teil unseres Netzwerks ist und die Initiative mitgestalten möchte.“

Kautex Maschinenbau steht seit über 90 Jahren für innovative Lösungen in der Extrusionsblasformtechnik. Die Maschinen aus Bonn kommen weltweit in der Herstellung unterschiedlichster Kunststoffprodukte zum Einsatz von Verpackungen über technische Hohlkörper bis hin zu Kraftstofftanks für die Automobilindustrie.

„Die Kunststoff-Initiative ist für uns eine ideale Plattform, um den Dialog innerhalb der Region zu stärken. Wir wollen wieder sichtbarer werden und zeigen, dass wir wieder Vollgas geben“, so Eike Wedell, CEO von Kautex Maschinenbau. „In die Kunststoff-Initiative möchten wir unsere Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit den anderen Mitmachern zeigen, wie wichtig die Kunststoffbranche für unsere Region ist.“

Die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg verfolgt das Ziel, die Bedeutung der Kunststoffindustrie für die Region sichtbar zu machen und für eine faktenbasierte Diskussion über den Werkstoff Kunststoff zu sorgen. Neben Social-Media-Kampagnen setzt die Initiative auf Veranstaltungen und authentische Kommunikationsformate wie etwa Videoclips, in denen u.a. Azubis und Mitarbeitende Einblicke in ihren Berufsalltag geben. Anfang des Jahres ist man mit der Podcast-Reihe „Industrie Insights“ gestartet, in der Protagonisten aus Reihen der Mitmacher zu unterschiedlichen Themen zu Wort kommen.

„Kautex bringt technologische Expertise und einen traditionsreichen Bezug zur Region mit“, betont Kuhne. Damit sei das Unternehmen eine wertvolle Ergänzung für das Netzwerk.

Mit dem Wiedereinstieg von Kautex Maschinenbau unterstreicht die Kunststoff-Initiative einmal mehr, wie stark die Kunststoffindustrie in der Region verwurzelt ist und wie wichtig die Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zukunft der Branche bleibt.

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Zu den Mitmachern der Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, IHK Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg, Kautex Maschinenbau, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und Röchling Industrial.

