Kunststoff als Werkstoff mit Perspektiven. Unter diesem Motto haben sich sieben Unternehmen und Organisationen aus der Region Bonn/Rhein-Sieg zur Kunststoff-Initiative zusammengeschlossen: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kautex Maschinenbau GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und die Reifenhäuser Gruppe. Sie repräsentieren fast 2.200 Arbeitsplätze und ĂĽber 100 Ausbildungsplätze. Daneben gibt es in der Region eine Vielzahl weiterer Firmen, die in der Kunststoffbranche tätig sind. “Das Kunststoff-Cluster Bonn/Rhein-Sieg ist einzigartig in Deutschland und bietet mit ĂĽber 6.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen und zahlreichen Zulieferern und Dienstleistern einen wichtigen Baustein der Wirtschaftsregion Bonn/Rhein-Sieg”, sagte Stefan Hagen, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, beim heutigen Pressegespräch zur Vorstellung der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

“Wir wollen mit unserer Initiative auf die Bedeutung und das Know-how der regionalen Kunststoff-Industrie aufmerksam machen. Kunststoff ist ein Material mit zahlreichen Perspektiven und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Unsere Branche wächst dynamisch, steht fĂĽr moderne und innovative Technologien. Wir entwickeln nachhaltige Lösungen – ganz aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie durch regionale Lösungen und Anwendungen im Gesundheitssektor”, fĂĽhrte Peter Kuhne, Gesellschafter der Kuhne Group, aus. Auf die Bedeutung der Kunststoff-Initiative als wichtiger Arbeitgeber ging Thomas Wildt, CEO der Hennecke Group, ein: “Wir bieten breit gefächerte und krisenfeste berufliche Perspektiven von zukunftsweisenden Ausbildungsberufen bis zum dualen Studium. Dies machen die authentischen Statements unserer Mitarbeiter deutlich, die Teil der Kampagne sind. Alleine die sieben Unternehmen der Initiative stellen in diesem Jahr ĂĽber 40 Auszubildende ein.”

Die Kunststoff-Initiative will mit einem eigenen Webauftritt, Social Media- und Plakatkampagnen weitere Teilnehmer und UnterstĂĽtzer gewinnen und den Dialog mit Bevölkerung und Anspruchsgruppen intensivieren. Nach dem ersten Schwerpunkt “Perspektiven durch Arbeits- und Ausbildungsplätze” wird die Kunststoff-Initiative als nächstes die Themen “Perspektiven fĂĽr mehr Nachhaltigkeit”, “Perspektiven zur CO2-Einsparung” und “Perspektiven fĂĽr unsere Gesundheit” angehen.

Bildunterschrift: Peter Kuhne (Gesellschafter der Kuhne Group), Stefan Hagen (Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg) und Thomas Wildt (CEO der Hennecke Group) bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg

Kunststoffe sind spannende, nachhaltige Materialien fĂĽr unterschiedlichste Verwendungszwecke. Ohne Kunststoffe geht es nicht! Deshalb arbeiten wir – die Unternehmen hinter der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg – Tag fĂĽr Tag an der Weiterentwicklung seiner Materialeigenschaften und Herstellprozesse fĂĽr eine bessere und nachhaltigere Zukunft! Wir möchten informieren und diskutieren. Hinter der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg stehen namhafte Unternehmen aus der Region. Aktuell sind dies: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kautex Maschinenbau GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und die Reifenhäuser Gruppe.

