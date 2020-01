Kunstmuseum Wolfsburg: Volkswagen Art4All ab Mittwoch, 29.1.2020

Am letzten Mittwoch im Monat gibt es ab sofort freien Eintritt von 16 bis 21 Uhr

Volkswagen Art4All: Freier Eintritt und exklusives Programm immer am letzten Mittwoch des Monats im Kunstmuseum Wolfsburg. Wir freuen uns über die großzügige Unterstützung von Volkswagen, die uns ermöglicht, mit Volkswagen Art4All ein ganz besonderes Format zu starten:

Ab dem 29. Januar bieten wir am jeweils letzten Mittwoch eines Monats freien Eintritt von 16 bis 21 Uhr in alle Ausstellungen des Kunstmuseums an. Dazu wird es Kurzführungen und weitere Vermittlungsangebote geben: Durch ein vielfältiges Programm von Vorträgen, Künstlergesprächen, Performances, Workshops und Führungen wird Kunst und Kultur einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Außerdem bieten wir ausstellungsbezogene Kulinarik an, wechselnde Tastings und musikalische Acts. Als besondere Highlights planen wir vier Mal im Jahr eine Seasons Party, die Kunst und Cocktail verbindet und zum Tanzen einlädt. “Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Kunstmuseum in Wolfsburg gemeinsam ein bereits erfolgreiches Format starten können, das unser Ziel bekräftigt, Kunst und Kultur möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Die Teilhabe an kultureller Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für einen offenen und kreativen Diskurs über Zukunftsfragen in unserer Gesellschaft. Mit Volkswagen Art4All geben wir in unserer Region einen weiteren Beitrag für eine lebendige Begegnung mit Kunst”, sagt Benita von Maltzahn, Head of Cultural Engagement, Volkswagen AG.

29.1.2020

Ab 16.30 Uhr Besucheratelier: Von der Zeichnung zum Film

Leave a gesture: Spuren, Gesten, Szenen gezeichnet und fotografiert

16.30-19 Uhr Kurzführungen durch die Ausstellungen

19 Uhr Talk: Elke Buhr, Chefredakteurin Monopol, spricht mit dem Künstler Robin Rhode und Kuratorin Dr. Uta Ruhkamp

26.2.2020

16-18 Uhr Besucheratelier: Grußkarten gestalten und versenden. Eine Aktion für Kinder und Familien

16.30-19 Uhr Kurzführungen durch die Ausstellungen

ab 19 Uhr Aschermittwoch im Kunstmuseum mit Heringsessen und Überraschung

19 Uhr Talk und Tabu: Besucher tauschen sich in offener Runde spielerisch aus

25.3.2020

16-18 Uhr Kinder in Aktion: Mit den Lieblingsfarben und -formen eigene Bilder gestalten.

16.30-19 Uhr Kurzführungen durch die Ausstellungen

17 Uhr Über Kunst reden. Ein Rundgang mit und für junge Leute

19 Uhr Meet the Director: Offene Gesprächsrunde mit Dr. Andreas Beitin

ab 21 Uhr Seasons Party mit Band

An diesen Terminen ist das Cafe Kunstpause bis 21 Uhr geöffnet.

Das Kunstmuseum Wolfsburg bietet mit seiner großen Ausstellungshalle, die von Projekt zu Projekt architektonisch völlig verändert wird, eine ideale Hülle zur Präsentation internationaler zeitgenössischer Kunst, thematischer Überblicksschauen sowie aufwendiger Künstlerprojekte. Den Besucher erwarten mehrere Wechselausstellungen pro Jahr und ein innovatives Vermittlungsprogramm mit interaktiven Werkstatt-Projekten. Das Museumsrestaurant Awilon verwöhnt Sie kulinarisch mit internationalen Spezialitäten. Im gut sortierten Museumshop finden Sie neben vielen Kunstbänden ausgefallene Geschenkartikel.

