Kunst sprechen lassen ohne davon abzulenken

Konturenstrahler der Spitzenklasse für architektonische Präzision, konservatorischen Schutz und eine makellose Präsentation von Kunstwerken

Schönau am Königssee, 8. Dezember 2025 – LED Explorer, ist Hersteller für professionelle Museums- und Galeriebeleuchtung und zeigt eindrucksvoll seine neuesten Konturenstrahler und definiert damit die Maßstäbe in der modernen Lichtplanung.

Die hochpräzisen Systeme bieten eine exakt kontrollierte, objektbezogene Ausleuchtung von Gemälden, Skulpturen und fotografischen Arbeiten – frei von Streulicht, frei von Blendung und mit höchster konservatorischer Sicherheit.

Im Zentrum der Technologie stehen hochentwickelte optische Linsensysteme von LED Explorer, die den Lichtkegel exakt auf die Kontur des jeweiligen Exponats formen. Das Ergebnis ist ein scharf begrenztes, homogenes Lichtfeld, das das Kunstwerk nahezu schattenlos hervorhebt und die Illusion erzeugt, das Objekt strahle aus sich heraus. Für Architekten, Kuratoren und Lichtplaner eröffnet dies neue Möglichkeiten in der räumlichen Szenografie und der präzisen Steuerung visueller Hierarchien.

Die zentralen Vorteile der Konturenstrahler von LED Explorer

Architektonische Präzision ohne Streulicht

LED Explorer Konturenstrahler erzeugen eine eindeutig definierte Lichtgeometrie, die Wand- und Rahmenbereiche konsequent unberührt lässt. Dadurch bleibt die visuelle Konzentration ausschließlich auf das Kunstwerk gerichtet – ein essenzielles Werkzeug für anspruchsvolle kuratorische Konzepte.

Konservatorisch optimierter Schutz für empfindliche Materialien

Die nahezu UV- und IR-freie LED-Technologie minimiert photochemische und thermische Belastungen und bietet maximale Sicherheit für empfindliche Pigmente, historische Oberflächen und lichtkritische Materialien.

Exzellente Farbtreue und spektrale Feinabstimmung

Mit Farbwiedergabewerten von CRI 97+ gewährleisten die Systeme von LED Explorer eine authentische Wiedergabe feinster Farbnuancen und Oberflächentexturen.

Für die kuratorische Feindosierung stehen spezialisierte Spektralwerkzeuge zur Verfügung:

-Konversionsfilter zur präzisen Lichtfarbanpassung

-Warm-Filter zur Betonung warmer Pigmente

-UV-Sperrfilter zur zusätzlichen Schutzreduktion

-Blue-Light-Filter, die den Blauanteil senken und somit den Schädigungsfaktor empfindlicher Werke reduzieren

Diese modulare Spektralsteuerung ermöglicht eine Beleuchtung, die ästhetisch optimiert und gleichzeitig konservatorisch verantwortungsvoll ist.

Hohe Flexibilität für wechselnde Ausstellungen

Ausrichtung, Fokus und Konturform lassen sich schnell und werkzeuglos anpassen – ideal für Museen und Galerien mit wechselnden Hängungen, temporären Präsentationen oder experimentellen Raumkonzepten.

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit

Die energieeffiziente LED-Technologie reduziert den Stromverbrauch, verlängert die Lebensdauer und sorgt für minimalen Wartungsaufwand – ein entscheidender Faktor für Museen mit langen Betriebszeiten.

Besonders eindrucksvoll zeigte sich die Leistungsfähigkeit der LED Explorer Konturenstrahler in der jüngsten Ausstellung über das Lebenswerk des international bekannten Künstlers und Designers Wolfgang Joop in Berlin Potsdam.

„Es war uns eine große Ehre, die Ausstellung über das Lebenswerk von Wolfgang Joop mit Strahlersystemen von LED Explorer zu unterstützen“, erklärte Torsten Meck, Lichtentwickler bei LED Explorer.

Das Projekt unterstreicht die hohe gestalterische Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit der Lichtsysteme in kuratorisch wie visuell anspruchsvollen Szenarien.

Für moderne Ausstellungsszenografien und höchste kuratorische Ansprüche

Ob klassische Malerei, zeitgenössische Kunst oder großformatige Fotografie – die Konturenstrahler von LED Explorer bieten eine präzise, ästhetisch anspruchsvolle und konservatorisch sichere Präsentation auf internationalem Museumsniveau. Sie stärken die räumliche Klarheit, schaffen visuelle Ruhe und verleihen Kunstwerken eine eindrucksvolle Präsenz.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Galerien und Ausstellungen mittels hochwertiger Konturenstrahler und Zoomstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.