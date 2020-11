Kunst aus Brasilien – Wandbilder mit Flair aus Rio

Leinwandbilder bringen südamerikanisches Flair ins Wohnzimmer

Samba, Caipirinha und Lebensfreude – was gerne als Klischee für brasilianische Lebensart gilt, ist eigentlich gar keines. Denn wer schon einmal in Rio de Janeiro war, der weiß genau, dass zwischen Copacabana und Leme tatsächlich gerne und viel gefeiert wird und die Carioca ein unglaublich gastfreundliches und dazu kreatives Volk sind. So entsteht in dieser pulsierenden Metropole auch jede Menge Kunst – und die findet nun über die Leinwand-Werkstatt erstmalig den Weg nach Europa. Die Reproduktionen originaler Kunstwerke werden in diesem Webshop in verschiedenen Größen angeboten. Beispielsweise umfasst das Portfolio ausgesuchte Fotografien von Ricardo Beliel. Exklusiv für das Leinwand-Werkstatt-Team hat der über die Landesgrenzen Brasiliens bekannte Fotograf sein Archiv geöffnet und teils bislang unveröffentlichte Motive auf analogem Diafilm zur Verfügung gestellt. Motive, die Rio und deren Bewohner aus ganz anderer Perspektive zeigen und völlig neue Einblicke in das Leben vor 30, 40 Jahren in der Millionenstadt geben. Sorgfältig und in hoher Auflösung digitalisiert sind die Bilder auf Leinwand reproduziert ein echtes Highlight in jedem Wohnzimmer oder Schlafzimmer, nicht nur für Brasilien-Fans, hier der direkte Link: https://leinwand-werkstatt.de/ricardo-beliel/

Franciss, ebenfalls aus Rio de Janeiro, malt hingegen impressionistische Motive. Basierend auf eigenen Fotografien und Reiseerinnerungen entstehen farbenfrohe Bilder, die in der Leinwand-Werkstatt als Reproduktionen zur Verfügung stehen. Interessant ist sicherlich die Serie “Bars around the World” – rund zehn Motive von Bars und Cafes aus aller Welt laden zu einer Reise rund um die Welt, von Ipanema bis Paris, ein. Eine hervorragende Deko-Idee für jedes Restaurant und jede Bar.

Die Leinwand-Werkstatt https://leinwand-werkstatt.de sorgt mit fairer Provision für alle Künstler*innen dafür, dass ihnen damit ein Zusatzeinkommen durch den Verkauf der Reproduktionen in Europa ermöglicht wird. Zudem liegt der klare Fokus der Online-Galeria darauf, ein möglichst vielfältiges Angebot verschiedenster Kunsttreibender im Shop zeigen zu können. Jörg Rieger Espindola, Inhaber der Leinwand-Werkstatt sagt hierzu: “Wir sind stolz darauf, eben keine übliche “Möbelhaus-Motivauswahl” zu bieten, sondern dank vieler kleiner, aufstrebender Künstler*innen, eine wirklich einzigartige Zusammenstellung unterschiedlichster Stile”. Produziert werden die originalgetreuen Reproduktionen digital auf echter Leinwand. Die Bilder werden im Anschluss in Handarbeit mit Firniss versehen und auf Rahmen gespannt. “Wir produzieren mit unserem kleinen Team vor Ort in Pforzheim, wir geben nichts außer Haus, nur so können unsere Qualität auch garantieren”, verspricht Jörg Rieger Espindola. Nachhaltigkeit ist dem kleinen Wandbild-Unternehmen ein großes Anliegen – Materialien und Verpackungen sind so umweltfreundlich wie irgend möglich gewählt: Leinwand und die FSC-zertifizierten Holzkeilrahmen stammen aus Deutschland, zur Verpackung werden weitestgehend Recycling-Materialien eingesetzt und der Versand erfolgt CO2-neutral. Nicht zuletzt geht ein Teil des Gewinns an Stiftungen, die den brasilianischen Regenwald wiederaufforsten. So ist der Kauf eines Bildes in der Leinwand-Werkstatt nicht nur ein grandioser Wandschmuck, sondern auch Kunstgenuss mit rundum ruhigen Gewissen.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit über 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder für Künstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit für die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit für Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dürfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue Künstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

