Kundinnen und Kunden empfehlen enviaM besonders gern weiter

enviaM, der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland, gehört aus Verbrauchersicht zu den empfehlenswertesten Unternehmen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung „Von Kunde zu Kunde“ von ServiceValue in Kooperation mit BILD. Bereits zum vierten Mal untersuchten die Marktforschungsexperten auf Grundlage von rund 556.000 Verbraucherurteilen zu insgesamt 2.363 Unternehmen aus 158 Branchen, welche Anbieter, Dienstleister und Marken Verbraucherinnen und Verbraucher besonders häufig und gern weiterempfehlen. In der Kategorie der Energieversorger erreicht enviaM den 3. Platz und erhält die Auszeichnung mit dem Prädikat „Sehr hohe Empfehlung“.

„Wenn unsere Servicequalität so nachhaltig und zufriedenstellend ist, dass unsere Kundinnen und Kunden rundum begeistert sind und anderen davon erzählen, erfüllt uns das selbstverständlich mit Stolz. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie jede Weiterempfehlung sind wir sehr dankbar“, freut sich Lutz Lohse, Leiter Vertrieb/Kundenservice bei enviaM.

Als Grundlage für die Analyse nutzte ServiceValue eine repräsentativ ausgesteuerte Online-Erhebung, für deren Auswertung die Antworten auf folgende Fragestellung herangezogen wurden: „Würden Sie die folgenden Unternehmen/Marken Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen empfehlen oder von diesen abraten?“ Die Befragten konnten hierbei die Antwortmöglichkeiten „empfehle ich ungefragt“, „empfehle ich auf Nachfrage“, „empfehle ich nicht, rate aber auch nicht von ab“, „rate ich auf Nachfrage von ab“ und „rate ich ungefragt von ab“ abgeben. Anhand der daraus berechneten Empfehlungsquote ließ sich die Positionierung im Ranking ermitteln. Als drittplatziertes Unternehmen unter den Energieversorgern konnte sich enviaM hierbei gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen und gehört somit zu den empfehlenswertesten Versorgern der Branche.

Die Ergebnisse der Studie „Von Kunde zu Kunde“ veröffentlichte ServiceValue am 1. Februar 2024 online.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

