Kundennutzen im Fokus: SSI Schäfer und SWAN bündeln SAP-Kompetenz

SSI Schäfer wird Mehrheitseigner von SWAN: Partnerschaftliche Stärkung der SAP-Kompetenzen bei weiterhin eigenständiger Präsenz am Markt

Augsburg, 01. Juli 2021 – Mit dem Kundennutzen im Fokus bündeln der SAP-Logistik-Spezialist SWAN und SSI Schäfer, führender Lösungsanbieter für modulare Lager- und Logistiksysteme, ihre Kompetenzen in der Digitalisierung der Logistik und der engen technischen Integration automatisierter Lagertechnik. Die SWAN GmbH übernimmt vollständig alle Mitarbeiter*innen des SAP-Geschäftszweigs der SSI Schäfer Gruppe und integriert diese mit allen bestehenden Niederlassungen in das Unternehmen. Der Intralogistikspezialist SSI Schäfer wird Mehrheitseigner der SWAN GmbH, die auch künftig eigenständig am Markt agieren wird. Innerhalb der Partnerschaft übernimmt SWAN die Projektabwicklung der SAP-Sparte von SSI Schäfer.

Durch diesen strategischen Zusammenschluss entsteht mit über 120 SAP-Expert*innen ein führender Anbieter im Bereich der SAP-Logistik mit hervorragendem Automatisierungs-Know-how, nicht nur für SSI Schäfer Technologie. SWAN positioniert sich durch den Zusammenschluss innerhalb der Top-5-Anbieter für SAP-Logistik und öffnet sich für eine weitere Internationalisierung der Geschäftsfelder. Das Unternehmen gewinnt 55 erfahrene Logistikberater hinzu und bündelt die Kompetenzen in den Bereichen SAP-Beratung & Entwicklung, Materialflusssteuerung sowie Projektmanagement. Auch das Customer Lifecycle Service-Team wird künftig personell verdoppelt. “Unsere Geschäftspartner und Kunden werden von der neu verstärkten SWAN GmbH profitieren. Wir bieten über ihre gewohnten Ansprechpartner zukünftig ein noch breiter aufgestelltes Lösungsportfolio und eine herausragende Expertise in der SAP-Logistik”, verspricht Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN GmbH.

Die SSI Schäfer Gruppe unterstreicht die zentrale Rolle, welche hochperformante Software in modernen Intralogistiklösungen einnimmt: Durch die Investition in die SWAN GmbH werden zukünftige Wachstumsfelder im umkämpften SAP-Logistikmarkt erschlossen und die Basis für eine enge Technologie-Integration in Richtung integrierter und intelligenter Supply-Chain-Lösungen gelegt. Mit über 1.100 Mitarbeiter*innen im Bereich Software Solutions ist die SSI Schäfer Gruppe mit gesamt 10.500 Beschäftigten ein Marktpartner, welcher von Hardware bis Software die Anforderungen moderner Intralogistik kennt und für seine branchenübergreifenden Kunden in zukunftsfähige Lösungen überführt.

Neben der eigenentwickelten, standardisierten Logistiksoftware WAMAS® verstärkt SSI Schäfer im Rahmen der Partnerschaft seine Projekt-Expertise bei der Umsetzung von Logistiklösungen mit SAP EWM, um seine Kunden ganzheitlich zu bedienen. Selbstverständlich werden Logistiksysteme auch weiterhin vollumfänglich als Generalunternehmer angeboten.

“In der Partnerschaft mit SWAN stärken wir das SAP-Lösungsangebot für unsere Kunden und heben unsere Consulting- und Realisierungsstärke international auf ein neues Level. Wir setzen damit unsere Strategie konsequent um und befähigen als Technologieführer unsere Kunden, die steigenden Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Kunden mit lösungsorientierter Intralogistik besser, effizienter und nachhaltiger zu erfüllen”, begründet Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe, das strategische Engagement.

Der 2011 gegründete Softwarespezialist SWAN hat als SAP-Projekthaus bereits über 100 Projekte mit namhaften Unternehmen unterschiedlicher Branchen in 26 Ländern erfolgreich umgesetzt. Insbesondere international tätige Kunden von SWAN und SSI Schäfer in den Bereichen Healthcare & Cosmetics, Fashion, Food & Beverage, Industry und Retail sollen zukünftig von den gestärkten SAP-Leistungen im Bereich Consulting und Realisierung profitieren.

Die SSI Schäfer Gruppe ist der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Das Unternehmen beschäftigt am internationalen Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) sowie weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an sieben Produktionsstätten im In- und Ausland rund 10.500 Mitarbeiter. Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt SSI Schäfer innovative Konzepte und Lösungen in den Branchen seiner Kunden und gestaltet so die Zukunft der Intralogistik.

Das Unternehmen plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern und Betrieben, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. SSI Schäfer hat sich zu einem der größten Anbieter für releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss entwickelt. Mehr als 1.100 IT-Experten entwickeln hochperformante Anwendungen und stehen den Kunden für Lösungen zur intelligenten Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten beratend zur Seite. Das umfassende Softwareportfolio mit WAMAS® und SAP deckt alle Vorgänge von der Lager- bis zur Materialflussverwaltung ab. Gleichzeitig optimiert SSI Schäfer mit eigenen Lösungen die Produktivität und Arbeitsleistung der Kunden und schafft die Möglichkeit, durch Messung und Bewertung mit Hilfe von KPIs das Lager aktiv zu bewirtschaften.

SSI Schäfer realisiert als global tätiger Generalunternehmer komplexe Logistiksysteme, ausgehend von der Systemplanung und -beratung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneiderten Service- und Wartungsangeboten.

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Wächtersbach und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 70 Mitarbeiter*innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen “New-Way-of-Working”-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

