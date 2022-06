Kulinarischer Höchstgenuss in exklusiver Atmosphäre

Marcello Fabbri erhält Restaurant im Spa & GolfResort Weimarer Land

Das Spa & GolfResort Weimarer Land begrüßt Marcello Fabbri, den ersten mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Koch Thüringens. Ab 1. Dezember wird er den Gästen – vorerst in einem Pop-up Restaurant – italienisch inspirierte Menüs der Spitzenklasse servieren. Eigens für ihn errichtet das Resort im Laufe des nächsten Jahres das Restaurant „The First“ by Marcello Fabbri.

Das Spa & GolfResort Weimarer Land heißt Marcello Fabri aus Weimar offiziell im Resort-Team willkommen. 2003 war er der erste Koch Thüringens, der mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde. Ab Herbst 2022 wird für ihn und seine kulinarischen Ansprüche ein eigenes Restaurant neu erbaut. Dieses wird unterirdisch mit einer über 20 Meter langen Fensterfront und Blick auf das First Hole des Goethe-Golf-Courses errichtet.

Fabbris erstes eigenes Restaurant wird den Namen „The First“ tragen. Es überzeugt mit einem ebenso erstklassigen Konzept: Es wird einen, großen, geschwungenen Tresen beherbergen, in dessen Mitte Fabbri seinen Gästen live ein 8-Gang Menü zubereitet, das mit einer passenden Weinbegleitung abgerundet wird. Zudem besteht für die Gäste die Möglichkeit, an einer großen Tafel in einem separaten, exklusiven Raum, ein Private-Dining zu genießen. Der europäisch-italienisch geprägte Kochstil Fabbris soll damit nicht nur zum Genuss, sondern auch zum Erlebnis werden. Geplant ist die Eröffnung des „The First“ zu Beginn der Spa-Saison im Herbst 2023.

„Wir möchten das perfekte Umfeld für Marcello Fabbri schaffen. Seine Kochkunst mit all ihrer Kreativität soll bei uns voll zur Geltung kommen. Deshalb richtet sich die Konzeption und Ausgestaltung des Restaurants vollständig nach seinen Anforderungen. Wir freuen uns auf dieses weitere Highlight in unserem Resort“, so Resort-Geschäftsführer Matthias Grafe.

Schon ab Dezember dieses Jahres dürfen Gäste im Weimarer Land – als Vorgeschmack – die Highlights seiner Kulinarik erleben. Im ebenso neu erbauten „Goethe19“ wird Fabbri schon dann, im Rahmen eines Pop-up Restaurants, 5-Gang-Menüs kreieren und servieren.

Über das Spa & GolfResort Weimarer Land

Die stilvolle Wohlfühloase im Herzen Thüringens bietet seinen Gästen Entspannung und Genuss auf höchstem Niveau. Das familienfreundliche vier Sterne Superior Spa & Golf Hotel liegt umgeben von einer 36-Loch-Golfanlage, eingebettet in eine reizvolle Landschaft. Das Resort überzeugt mit anspruchsvollen Golfplätzen, einem exklusiven Wellness-Angebot und feinster Kulinarik.

