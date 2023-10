Küsten-BBQ im Strandhotel Zingst

Location: Strandhotel Zingst

Street: Seestraße 60

City: 18374 – Zingst (Germany)

Start: 28.10.2023 18:00 Uhr

End: 28.10.2023 22:00 Uhr

Entry: 44.00 Euro (non 19% VAT)





Das letzte Küsten-Barbecue in diesem Jahr findet am 23. Oktober 2023 im Restaurant Nautica des Strandhotel Zingst statt. Den ganzen Sommer über erfreute sich der samstags stattfindende Grillabend mit regionalen Fisch- und Fleischangeboten großer Beliebtheit.

Ob US Tri Tip, Bio Entrecote, US Black Angus Beef Brisket oder Strip Loin von der Mecklenburger BIO Färse rückwärts gegart: Grillfans dürfen sich am Samstag für dieses Jahr zum letzten Male über das wöchentlich stattfindende Küsten-Barbecue des Strandhotel Zingst freuen.

Dabei kommen allerlei regionale Zutaten je nach tagesaktueller Verfügbarkeit auf den Grill. Dies reicht von gegrillten Miesmuscheln bis zum zweierlei geplankten Limetten-Lachsfilet aus dem Kohle-Tower. Ergänzt werden die regionalen Fleisch- und Fischspeisen beispielsweise durch Gemüse aus dem Feuerwok, Knoblauchbrot oder Bruschetta vom Brennwagen.

Das seit Januar 2022 inhabergeführte Strandhotel Zingst, das von der „Jagdfeld Real Estate“ gemanagt wird, befindet sich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Es verfügt über 122 Zimmer und Suiten sowie über einen 1400 m2 großen Spa- und Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, Whirlbucht, zwei Saunen und Fitnessraum, dem Restaurant Nautica und der Oyster Bar. Bis ins Zentrum des Ortes sind es 50 Meter, der Badestrand ist zwei Gehminuten entfernt. Das Resort befindet sich direkt an der Zingster Seebrücke im naturbelassenen Nationalpark, zwischen Ostsee und Bodden. www.strandhotel-zingst.de

