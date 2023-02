Künstliche Intelligenz YouChat meldet Sieg der Ukraine

„Friegki Reden“ warnt vor Fake News und liefert Argumente für den Frieden

Süsel (hh). Auf die Frage, wer von dem Krieg in der Ukraine profitiert, antwortete die Künstliche Intelligenz YouChat am 14. Januar 2023: „(…) Militärisch haben sich die USA als einzige wirkliche Supermacht erwiesen, deren moderne Waffensysteme den Sieg der Ukraine uberhaupt ermöglicht haben. (…).“ Der Autor Herb Buchlowski weist in seinem aktuellen Buch „Friegki Reden“ auf die Gefahren von Fake News und der Kriegspropaganda hin. Er gibt zudem konkrete Hinweise, wie jede und jeder einzelne dazu in der Lage ist, mehr Frieden zu schaffen.

„Friegki Reden“ ist ein Wortspiel. Krieg und Frieden sind durcheinandergeraten. Ein Hinweis darauf, wie fragil ein Leben in Frieden ist – und wie schnell sich jede und jeder von uns im Krieg befinden kann, ob wir wollen oder nicht. „Die Parallelen zum Kalten Krieg und zur Aufrüstung im 20. Jahrhundert sind erschreckend“, schreibt Buchlowski in seinem Vorwort: „Die Soldatenmatrix breitet sich aus. Militärpersonal und Waffen sind in Bewegung. Werte kehren sich um. Die Menschlichkeit schwindet. Brutalität kommt. Die Armut erreicht die Straßen.“ Herb Buchlowski will seine in der Edition :Medienmacherei erschienene Schrift als Weckruf verstanden wissen, als ein Hinweis darauf, dass ein Leben in Frieden und Wohlstand für alle möglich ist.

Illustriert mit stimmungsvollen Bildern von Alex Lawless, gibt der 100 Seiten starke Ratgeber Tipps zur Kriegsdienstverweigerung und zum Engagement für den Frieden. Berichte aus dem Alltag von Soldaten regen zum Nachdenken an. Ausgewählte Literaturtipps zu den Themen Krieg und Frieden runden die kurzweilige Textsammlung ab. „Friegki Reden“ erhalten Sie im gut sortierten Buchhandel oder online mit einer digitalen Leseprobe auf https://www.bod.de/buchshop/friegki-reden-herb-buchlowski-9783734791345

Die Edition :Medienmacherei ist das frische Verlagsprogramm von Herbert Hofmann. Die :Medienmacherei kooperiert mit Autoren, Illustratoren, speziellen Dienstleistern, Verlagen und Book on Demand-Häusern. Inhaltlich werden derzeit die Genres Schulungsmaterialien, Persönlichkeitsentwicklung, Wissenschaftliche Texte, Reise und Magischer Realismus kultiviert.

