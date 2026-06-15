Künstliche Intelligenz unterstützt Handwerksbetriebe bei Angebotserstellung und Nachkalkulation

Neue KI-Funktionen erstellen professionelle Angebote und analysieren Projekte automatisch

Berlin, 08.06.2026 – Die synatos GmbH erweitert ihre Handwerkersoftware „das Programm“ um neue KI-Funktionen für die Angebotserstellung und Nachkalkulation. Handwerksbetriebe können damit professionelle Angebote inklusive passender Leistungsbeschreibungen automatisch erstel-len lassen und abgeschlossene Projekte per KI auswerten. Das spart Zeit im Büro und unterstützt bei fundierten betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.

„Erstelle mir ein Angebot für die Sanierung des Badezimmers vom Kunden XY.“ oder „Erstelle mir die Nachkalkulation des Projekts XY.“ – solche Aufgaben übernimmt die KI künftig direkt im Programm. Bei der Angebotserstellung formuliert sie außerdem passende Leistungsbeschreibungen und unter-stützt so bei der schnellen Vorbereitung professioneller Angebote. Gleichzeitig können Nutzer die Vorschläge der KI individuell anpassen. „Unser Ziel ist es, Handwerksbetriebe von zeitaufwendigen Routineaufgaben zu entlasten und ihnen mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit zu verschaffen. Sie kann z.B. Informationen zusammenführen, Auswertungen erstellen und Impulse liefern, die sonst häufig mit erheblichem Zeitaufwand verbunden wären“, sagt Gregor Müller, Gründer des Programms.

Auch die Nachkalkulation wird durch den Einsatz von KI deutlich vereinfacht. Statt Projektdaten manuell auszuwerten, analysiert die KI vorhandene Informationen automatisch und erstellt übersichtliche Auswertungen. So lassen sich Ergebnisse schneller nachvollziehen und wichtige Erkenntnisse für zukünftige Projekte gewinnen. Die neuen Funktionen ergänzen die bereits vorhandenen KI-Werkzeuge des Programms, darunter den KI-Arbeitsbericht, die KI-gestützte Eingangsrechnungserkennung, den KI-Datenimportassistenten und sind Bestandteil der Anbindung an Claude und Chat-GPT über die MCP-Schnittstelle. „Künstliche Intelligenz soll nicht nur Arbeitsschritte beschleunigen, sondern Handwerksbetrieben helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern“, ergänzt Gregor Müller.

Das Programm mit den neuen KI-Funktionen steht ab sofort für einen 14-tägigen, kostenfreien Test bereit: https://das-programm.io/jetzt-testen

Die synatos GmbH wurde 2016 gegründet. Ihre Handwerker-Software „das Programm“, eine web-basierte all-in-one Lösung, um das Geschäft digital zu steuern, wurde seit 2019 in Zusammenarbeit mit Handwerkern programmiert. So wurde eine anwenderzentrische Entwicklung gewährleistet, die Feedback aus der Praxis schnell umsetzt und sichergestellt, dass Themenstellungen der Betrie-be und neue Entwicklungen direkt integriert werden können. Sechs Monate lief das Tool im Probe-betrieb und ist seit 2020 im Einsatz. Heute wird „das Programm“ von rund 1000 Kunden verschiede-ner Betriebe eingesetzt – die größten davon mit rund 70 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Es wird ausgerichtet an den Bedarfen des Marktes stets weiterentwickelt. Das Handwerk kann nun seiner eigentlichen Arbeit nachgehen, während die Verwaltung durch das Programm verschlankt, geglättet und optimiert wird. Handwerksbetrieben steht damit modernste IT-Technologie zur Verfügung, ohne eine eigene IT-Abteilung oder Entwickler beschäftigen zu müssen.

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