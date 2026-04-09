Künstliche Intelligenz erleichtert den Arbeitsalltag in Handwerksbetrieben

Neue MCP-Schnittstelle: Handwerkersoftware direkt via Claude oder Chat-GPT steuern.

Berlin, 09.04.2026 – Die synatos GmbH erweitert ihre Handwerkersoftware „das Pro-gramm“ um eine zukunftsweisende KI-Einbindung: Mit der neuen MCP-Schnittstelle (Model Context Protocol) können Handwerksbetriebe ihre Software jetzt direkt über die KIs Claude oder ChatGPT steuern. Aufwändige administrative Aufgaben wie Rech-nungsprüfung, Mahnungserstellung oder Umsatzanalysen lassen sich so per einfachem Satz erledigen – schnell, präzise und ohne manuellen Aufwand.

„Ruf mir alle offenen Forderungen auf!“, „Schick eine Mahnung an den Kunden Meyer.“, „Wie hat sich der Umsatz in den letzten drei Monaten entwickelt?“ – mit solchen Eingaben können Nutzerin-nen und Nutzer künftig ihre Software steuern und zeitintensive Aufgaben effizient erledigen. „So machen wir es möglich, dass Handwerksbetriebe ihre tägliche Verwaltungsarbeit mit der gleichen Leichtigkeit erledigen, wie sie einem Kollegen eine Frage stellen würden“, sagt Gregor Müller, Gründer des Programms.

Die MCP-Schnittstelle verbindet das Programm direkt mit den KIs Claude oder ChatGPT. Das eröffnet weitreichende Einsatzmöglichkeiten: von der Analyse von Umsätzen, Forderungen und Verbindlich-keiten über das Erstellen und Versenden von Mahnungen bis hin zu komplexen Prognosen und Sze-nario-Berechnungen, die die Geschäftsstrategie unterstützen. Die Integration ergänzt bestehende KI-Funktionen wie den KI-Arbeitsbericht und die KI-gestützte Eingangsrechnungsverarbeitung und bin-det die gesamte Handwerkersoftware in eine KI-gestützte Arbeitsweise ein. „KI ist für uns nicht nur eine komfortable Eingabehilfe. Sie ermöglicht es Handwerksbetrieben, fundierte Entscheidungen schneller zu treffen und sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren“, ergänzt Gregor Müller.

Das Programm mitsamt der neuen KI-Einbindung steht ab sofort für einen 14-tägigen, kostenfreien Test bereit: https://das-programm.io/jetzt-testen

Die synatos GmbH wurde 2016 gegründet. Ihre Handwerker-Software „das Programm“, eine web-basierte all-in-one Lösung, um das Geschäft digital zu steuern, wurde seit 2019 in Zusammenarbeit mit Handwerkern programmiert. So wurde eine anwenderzentrische Entwicklung gewährleistet, die Feedback aus der Praxis schnell umsetzt und sichergestellt, dass Themenstellungen der Betrie-be und neue Entwicklungen direkt integriert werden können. Sechs Monate lief das Tool im Probe-betrieb und ist seit 2020 im Einsatz. Heute wird „das Programm“ von rund 1000 Kunden verschiede-ner Betriebe eingesetzt – die größten davon mit rund 70 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Es wird ausgerichtet an den Bedarfen des Marktes stets weiterentwickelt. Das Handwerk kann nun seiner eigentlichen Arbeit nachgehen, während die Verwaltung durch das Programm verschlankt, geglättet und optimiert wird. Handwerksbetrieben steht damit modernste IT-Technologie zur Verfügung, ohne eine eigene IT-Abteilung oder Entwickler beschäftigen zu müssen.

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