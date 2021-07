Künstleragentur Gabriele Skarda – Generationswechsel!

Nach 40 J. erfolgreicher Tätigkeit als internationale Künstleragentin erfolgte die Übergabe an Janina Homann, Sunshine Agentur f. Künstlermanagement

Als ich in diesem Jahr am 15. Februar das 40jährige Jubiläum meiner “Gabriele Skarda Künstleragentur” begehen durfte, war ich überglücklich! Trotz der Restriktionen in Folge der Pandemie konnte ich in einer Kleinkunstbühne anlässlich eines livestreams mit dem von mir geschätzten britischen Musik-Comedy Duo Mark´n´ Simon das Ereignis zelebrieren, immerhin mit einem “Hauch von Bühnenluft”.

Denn die gravierenden Veränderungen in der Kultur- und Musikszene infolge der Pandemie, die uns seit dem 16. März 2020 heimgesucht haben, sind weit entfernt von Anerkennung und Wertschätzung für Kulturschaffende wie mich und Tausende von Kollegen und Kolleginnen!

Umso mehr bin ich dankbar für 40 Jahre Live Entertainment in vollen Zügen und die weitaus mehr als 4500 Veranstaltungen jeglicher Art:- vom Open Air, dem Musikclub-Konzert, die Kleinkunst-Veranstaltung bis zum Event für ein Unternehmen. Diese Vielfalt der individuellen Herausforderungen des jeweiligen Auftraggebers haben mich geprägt und gleichzeitig immer wieder fasziniert! An Erster Stelle jedoch stand stets das Publikum (heute sagt man die Zielgruppe!), die wir bedient haben, denn ich verstehe mich als Dienstleister und als Vertriebler in Sachen Entertainment. Mit unzähligen sehr bekannten und auch nicht so bekannten Acts durfte ich auf nationaler und vor allem internationaler Ebene zusammen arbeiten und allen Künstlern habe ich stets den gleichen Respekt für ihre künstlerische Leistung entgegen gebracht. Ich durfte in viele Länder reisen, durfte eine Vielzahl von Menschen kennen und schätzen lernen – auf und hinter der Bühne. Das hat meinen Horizont erweitert, meine Kreativität gesteigert und meine Flexibilität zuweilen herausgefordert. Für diese Chance bin ich dem Schicksal oder dem Universum unendlich dankbar.

Aber nun ist es an der Zeit “Servus” zu sagen und meinen unzähligen Wegbegleitern, die mich getragen und in so positiver Weise begleitet und bereichert haben, ein fröhliches “merci vielmals” zuzurufen. Seit Juni 2021 wird die “Künstleragentur Gabriele Skarda” von meiner Nachfolgerin, Janina Homann (Sunshine Agentur für Künstler- und Event-management) geführt. Die feierliche Schlüsselübergabe fand kürzlich standesgemäß in der Kulturbühne “Alte Brauerei Stegen” anlässlich eines hybriden Musik-Events statt. Und ich wünsche mir, dass meine Geschäftspartner (Künstler, Veranstalter, Labels, Medienvertreter u.v.m.) der studierten Theater- und Literaturwissenschaftlerin das gleiche Vertrauen entgegen bringen, wie mir. Es ist mir eine große Freude in Janina Homann eine adäquate junge Nachfolgerin gefunden zu haben, die meine Firmenphilosophie und meinen Dienstleistungs-Gedanken verinnerlicht hat und anwenden wird.

Was mich betrifft, so werde ich mich sicher nicht in Pension begeben (ein Unwort!), sondern weiter als Coach bzw. Beraterin den Kulturschaffenden in der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung stehen, als Seminar-Referentin aktiv sein, meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Prüferin der IHK für Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungsfachwirte und Musikfachwirte mit Freude nachgehen und mich als Autorin von Fachbüchern und Artikeln betätigen.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie motiviert und bleiben Sie mir gewogen

Ihre Gabriele Skarda, München im Juli 2021

Kontakt:

www.skarda-seminare.de

www.sunshine-agentur.de

Die Gabriele Skarda Künstleragentur besteht seit 40 Jahren und beschäftigt sich mit der Vermittlung nationaler sowie internationaler Künstler vorwiegend aus den Genres R&B, Rock’n’Roll, Blues, Soul und Jazz sowie Magie und Zauberei. Aber auch das ein oder andere Schlagerprojekt gehörten zum Portfolio. Darüber hinaus zeichnet Gabriele Skarda verantwortlich für die Konzeptionierung, die Planung und die Durchführung von Events für zahlreiche Auftraggeber aus dem In- und Ausland.

Seit 1995 hält sie Fach-Seminare und Vorträge in der Musik- und Veranstaltungsbranche und seit 2002 berät sie Existenzgründer und sogenannte Bestands-unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft unter Anwendung zahlreicher Förderprogramme aus öffentlichen Mitteln. Ihre Fachartikel zu diversen Themen aus dem Bereich Musik-, Events- und Veranstaltungen werden in etlichen Branchenmagazinen veröffentlicht.

Gabriele Skarda ist ehrenamtliche Prüferin der IHK München und Frankfurt für die Ressorts Veranstaltungs-kaufleute, Veranstaltungsfachwirt und Musikfachwirt.

Ende 2010 wurde ihr Fachbuch “Die Künstleragentur – Grundlagen und Praxis” über den Musikmarkt-Verlag München veröffentlicht. Im Jahr 2018 erschien ihr zweites Buch “Wenn die Seele fliegen lernt”.

