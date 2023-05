Kühlung mit thermoelektrischer Technologie

Hochgenaue Temperierung von Materialien und Flüssigkeiten

uwe electronic bietet ein umfangreiches Portfolio an Peltier Kühl/Heizgeräten.

Auf Anfrage können wir Ihnen eine individuelle Lösung anbieten. Hierbei können wir auf ein umfassendes Zubehörprogramm zur Temperaturregelung zurückgreifen.

Die Peltier-Oberflächengeräte bestehen aus einer temperierten Platte und auf der gegenüberliegenden Seite aus einem Kühlkörper mit Lüfter. Den Wärmetransport übernehmen die dazwischenliegenden Peltierelemente. Mit ihrer Hilfe stehen dem Anwender Platten bis zu -20 °C zur Verfügung.

Durch die Möglichkeit der Polaritätsänderung der Peltierelemente kann das Gerät auch Heizen. Je nach Leistung des Geräts können +100 °C und mehr erreicht werden. Das Gerätesortiment bietet aktive Kühlflächen von 75×30 mm bis 240×145 mm an. Auch eigene, individuell gestaltete Platengrößen sind an den außen liegenden Montagebohrungen adaptierbar.

Typische Anwendungsfälle sind thermische Prüfungen von LED-Platinen in Testvorrichtungen oder Temperierung von kleinen Prüflingen. Durch die Montagemöglichkeit von Flüssigkeitskühlkörpern wäre eine Temperierung bzw. Kühlung von Flüssigkeit ebenso denkbar. Gegenüber Flüssigkeitssystemen mit Kompressor haben Geräte mit thermoelektrischen Modulen den großen Vorteil des deutlich kleineren Aufbaus. Thermoelektrische Module arbeiten ohne Geräusche, Vibrationen und Flüssigkeit und können daher in beliebiger Lage eingebaut werden.

Die Temperaturregelung kann außerdem sehr genau bis 0,1 °C eingestellt werden.

Detaillierte Informationen zu unseren Peltier-Kühl/Heizgeräten finden Sie auf unserer Webseite.

Die Air-to-Air Peltier Kühlgeräte werden z.B. zur Klimatisierung von Schaltschränken eingesetzt. Ebenfalls werden die Geräte für die Display-Kühlung oder zum Temperieren von Anzeigesystemen und Gehäusen eingesetzt. https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/peltier-kuehlgeraete-heizgeraete/air-to-air.html

Die Surface-to-Air Peltier-Kühlgeräte werden zur Oberflächenkühlung eingesetzt. Es werden dabei Objekte mit direktem Kontakt temperiert. https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/peltier-kuehlgeraete-heizgeraete/surface-to-air.html

Die Liquid-to-Air Peltier Kühlgeräte werden vorwiegend zur Kühlung von Flüssigkeiten oder Druckluft eingesetzt. Durch einen sehr niedrigen Wärmewiderstand der Kühlplatten wird die thermische Wärme sehr effektiv übertragen. Anschlüsse können auf Kundenwunsch geändert werden. https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/peltier-kuehlgeraete-heizgeraete/liquid-to-air.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

