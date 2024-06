Kühlende Sommerbetten für warme Nächte von erwinmueller.de

Luftig-leichte Materialien für Bettwäsche und Bettdecken

Wenn die Nächte warm werden, ist es Zeit, die Bettausstattung den Temperaturen anzupassen. Welche Materialien im Sommer bei Bettwäsche und Bettdecken ideal sind, weiß erwinmueller.de. Bei der Auswahl spielen neben dem individuellen Wärmeempfinden auch persönliche Vorlieben eine Rolle.

Kühlende Materialien für Bettwäsche

Mako-Satin verführt mit seidigem Glanz und einem angenehm weichen, kühlenden Gefühl auf der Haut. Das Gewebe wird aus besonders langfaseriger Baumwolle gewebt und hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Es ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend.

Leinen/Halbleinen ist das ideale Sommergewebe. Es ist enorm saugfähig, temperaturausgleichend und sorgt für ein angenehmes, trockenes Schlafklima. Auf der Haut fühlt sich Leinen/Halbleinen kühl und frisch an. Hergestellt wird dieses strapazierfähige und reißfeste Gewebe aus den Stängeln der Flachspflanze. Die typische Struktur mit dem leichten Knittereffekt wirkt naturalistisch und ursprünglich.

Seersucker zeichnet sich durch den speziellen Krepp-Effekt aus, der durch Prägung entsteht und auch nach vielen Wäschen erhalten bleibt. Er ist sehr pflegeleicht und bügelfrei, angenehm auf der Haut und temperaturausgleichend.

Füllmaterialien für Sommerdecken

Naturfasern wie Baumwolle, Wildseide oder Hanf können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und geben diese nach außen ab. So entsteht ein trockenes, temperaturausgleichendes Schlafklima. Diese Füllmaterialien sind deshalb für Menschen, die leicht frieren, genauso geeignet wie für solche, die leicht schwitzen. Synthetische Textilfasern haben ebenfalls ein hohes Wärmerückhaltevermögen und geben Feuchtigkeit schnell ab. Sie können bei 60° gewaschen werden und sind auch für Allergiker gut geeignet. Leichte Sommerbetten sind bei erwinmueller.de mit der Wärmestufe 1 (extra leicht) und 2 (leicht) gekennzeichnet.

Hanf hat temperaturausgleichende und wärmeisolierende Eigenschaften. Er kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, fühlt sich jedoch nie klamm an, weil er sie sofort wieder an die Raumluft abgibt. Hanf ist somit eine ideale Füllung für Bettdecken.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de