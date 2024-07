Küchensanierung Kassel

REBA IMMOBILIEN GmbH: Küchensanierung, Küchenmodernisierung und Küchenplanung im Raum Kassel in Hessen und Werra-Meißner-Kreis

REBA IMMOBILIEN GmbH, Partner für Küchensanierung und -modernisierung im Raum Kassel in Hessen und Werra Meißner Kreis

Die REBA IMMOBILIEN GmbH ( www.bausanierung-kassel.de), eine 100%ige Tochterfirma der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), bietet erstklassige Dienstleistungen im Bereich Küchensanierung und -modernisierung mit maßgeschneiderter Küchenplanung. Im Raum Kassel in Hessen und Werra Meißner Kreis ist sie der verlässliche Partner, wenn es darum geht, Küchen in moderne und funktionale Wohlfühloasen zu verwandeln.

Gründe für die REBA IMMOBILIEN GmbH

Erfahrung und Expertise: Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Bausanierung und im Innenausbau weiß die REBA IMMOBILIEN GmbH genau, worauf es bei der Modernisierung von Küchen ankommt. Ihre Spezialisten für Küchensanierung und -planung begleiten die Kunden von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.

Maßgeschneiderte Lösungen: Jede Küche ist so individuell wie ihre Besitzer. Deshalb legt die REBA IMMOBILIEN GmbH besonderen Wert auf eine persönliche Beratung und Planung, die exakt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden abgestimmt ist. Von der Auswahl der Materialien bis hin zur optimalen Raumnutzung – sie sorgt dafür, dass die neue Küche nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugt.

Umfassende Dienstleistungen: Das Serviceangebot reicht von der vollständigen Sanierung und Modernisierung bestehender Küchen bis hin zur kompletten Neugestaltung. Dabei übernimmt die REBA IMMOBILIEN GmbH alle notwendigen Arbeiten, einschließlich energetischer Sanierung, Elektro- und Sanitärinstallationen sowie Fliesen- und Bodenverlegung.

Qualität und Zuverlässigkeit: Bei der REBA IMMOBILIEN GmbH stehen Qualität und Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Sie arbeitet mit hochwertigen Materialien und modernster Technik, um sicherzustellen, dass die neue Küche höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ihre Fachkräfte setzen die Wünsche der Kunden präzise und termingerecht um, sodass diese sich um nichts kümmern müssen.

Vertrauen Sie auf die Expertise der REBA IMMOBILIEN GmbH und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot für Ihre Küchensanierung und -modernisierung erstellen. Kontaktieren Sie das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH und machen Sie den ersten Schritt zu Ihrer Traumküche im Raum Kassel und Werra Meißner Kreis.

REBA IMMOBILIEN GmbH: Ihr Experte für Küchensanierung und -modernisierung. Gemeinsam schaffen wir Räume, in denen Sie sich zuhause fühlen!

Weitere Informationen:

www.bausanierung-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.