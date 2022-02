Küchenarmaturen mit herausziehbarer Brause

Ausziehbare Küchenarmaturen für jeden Bedarf und Geschmack

Küchenarmaturen werten die Küche nicht nur optisch auf, sondern bitten auch viele funktionale Vorteile. Die meisten Küchenarmaturen werden vor allem danach ausgesucht, dass sie die Bedürfnisse der Kund:innen erfüllen. Dies können beispielsweise hohe Hygienestandards, ein edles Design oder eine einfache Reinigung sein. Eins darf mittlerweile aber in keiner modernen Küche mehr fehlen: Küchenarmaturen mit einer ausziehbaren Brause. Denn diese haben folgende Besonderheiten:

Vorteile:

Ausziehbare Brausen bieten in der Küche praktische Lösungen, besonders hinsichtlich der Reinigung. Lästiges Spülen von großen Küchengeräten, bei dem das Wasser in der ganzen Küche verteilt wird, hat ein Ende. Denn mit der ausziehbaren Küchenbrause lassen sich große Töpfe und Pfannen mühelos reinigen, ohne die Küche dabei in ein Schwimmbad zu verwandeln. Zudem hilft sie auch bei der Reinigung der Küche selber. Wasserhähne mit ausziehbarer Brause können den Arbeitsbereich problemlos bis zu 90 cm vergrößern. So können Sie das Waschbecken vollständig und gründlich reinigen, um hohe Hygienestandards zu erfüllen und Ihre Küche im frischen Glanz erstrahlen zu lassen.

Modelle:

Hohe Funktionalität schließt edles und einzigartiges Design jedoch nicht aus. Trotz praktischer Vorteile müssen Sie nicht auf die Optik verzichten. Besonders in rustikalen, minimalistischen, aber auch luxuriösen Küchen lassen sich die Küchenarmaturen mit ausziehbarer Brause nahtlos integrieren. Hochwertige Materialien wie Edelstahl, Messing und Chrom machen die Wasserhähne besonders langlebig und sorgen für eine edle Oberfläche. Auch bei der Größe haben Sie die Wahl: je nach Küchensituation, bieten wir auf skybad.de verschiedene Modelle an, die sich mit diversen Längen, Breiten und Tiefen individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Hersteller:

Auf skybad.de finden Sie eine große Auswahl an besten Herstellern, die mit Küchenarmaturen mit ausziehbaren Brausen eine sowohl optisch als auch funktional ansprechende Lösung für Ihre Küche bieten. Neben Fukana Küchenarmaturen oder Grohe Armaturen finden Sie auch andere Top-Hersteller wie die einzigartigen Produkte von Herzbach. Sie alle stehen für Qualität, Design und Innovation. Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie alle Küchenarmaturen und noch vieles mehr auf unserer Website unter www.skybad.de

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

