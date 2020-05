Kubernetes Implementation Training

In dieser Fortgeschrittenen-Schulung vor Ort erfahren Sie, welche Kubernetes-Lösung in Unternehmensqualität die richtige Wahl für Ihre Anforderungen ist und wie Sie Ihre Kubernetes-Lösung mit verschiedenen Funktionen wie Speicherung, Überwachung, Identitätsmanagement, Netzwerk, CI/CD und Sicherheitslösungen implementieren und erweitern sowie einen Service-Katalog für Ihre realen Geschäftsanforderungen erstellen und pflegen.

Sie erfahren auch, wie Multi-Cluster-Implementierungen in einer hybriden Topologie funktionieren und wie Sie mit verschiedenen Sicherheitsherausforderungen umgehen können.

Die fortgeschrittenen Themen, die wir während dieses Kurses entsprechend Ihren Bedürfnissen behandeln, sind

Weitere Kubernetes Trainings

Durch unsere Schulungen tragen wir dazu bei, die Einführung von Kubernetes und Kube-Native Thinking und Technology zu fördern und voranzutreiben, damit DevOps-Teams produktiver und erfolgreicher werden können.

Unsere Schulungen zum Selbststudium und unter Anleitung bieten einen klaren, strukturierten Weg, der, wenn er richtig beschritten wird, dem Lernenden hilft, die Grundlagen und fortgeschrittenen Themen von Kubernetes und des Kube-Native Kosmos zu verstehen.

Um mehr die Aktivitäten und Angebote der Kubernauts zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Hauptseite.

Kubernauts Course Preparation How to get started …

Secrets are resources containing keys with base64 encoded values. Secrets are not encrypted by default, they are only encoded and can get decoded easily by everyone who has access to a namespace or to the whole cluster.Secret values can be exposed to pods as environment variables or mounted as files.

ConfigMaps are useful for storing and sharing non-sensitive, unencrypted configuration information. Sensitive information should be stored in a Secret instead.

A service acts like an internal loadbalancer in K8s! The magic of of routing trafic through the VIP is implemented by IPtable rules managed by kube-proxy!

Often we need to use an ingress object to provide path based or (sub-) domain based routing with TLS termination and other capabilities like Basic Auth defined through annotations and secrets in the ingress resource.

Kubernetes Security is a huge topic and security hardening is a nice problem which everyone has to implement according to their security requirements and the governance model of their organization …

RBAC in K8s is activated by default and helps to provide access to resources (objects) like namespaces, pods, services, etc. to those Subjects or Entities like users, group or service accounts who need access to some resources and deny access to other resources who do not need access to them …

StatefulSets are Kubernetes resources and controllers used to manage stateful applications, unlike deployments every replica of a stateful set will have its own state by using his own PVC …

Limits and requests is essential in optimising application and cluster performance …

App auto scaling with Horizontal Pod Autoscaler (HPA).

Learn through Kubernauts Kubernetes Learning and resources and get prepared for CKA(D) exams.

Über die Kubernauts

Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen.

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless– und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als “As a Service” gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

Kontakt

Kubernauts GmbH

Im Klapperhof 33b

50670 Cologne

Web: https://kubernauts.de

Phone: +49 221 960 28 202

Email: support@kubernauts.de

Follow

https://facebook.com/kubernauts

https://www.instagram.com/kubernauts/

https://twitter.com/kubernauts/

https://www.youtube.com/c/kubernautsio

https://github.com/kubernauts