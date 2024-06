Ksenia Droben Partnervermittlung feiert das 25.Jubiläum

Ksenia Droben Partnervermittlung feiert 25-jähriges Jubiläum mit exklusivem Dating Event

Ksenia Droben Partnervermittlung, eine führende internationale Partnervermittlungsagentur unter der Leitung von CEO Ksenia Droben, ist stolz darauf, seit über 25 Jahren erfolgreich Singles aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist das Unternehmen führend in der internationalen Partnervermittlung und bietet Singles auf verschiedenen Kontinenten personalisierte Dienstleistungen an.

Ksenia Droben Matchmaking hat sich einen hervorragenden Ruf erworben und ist über sechs Jahren in Deutschlands bekanntester Verkupplungsshow „Traumfrau gesucht“ vertreten. Ksenia Droben, die Visionärin hinter dem Unternehmen, hat weltweit hunderte Paare erfolgreich zusammengebracht und ist damit die erfolgreichste Heiratsvermittlerin Europas.

Zur Feier ihres 25-jährigen Erfolgs veranstaltete Ksenia vom 17. bis 20. Mai ein dreitägiges Single-Event in Deutschland, an dem 120 Gäste teilnahmen. Diese regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen bieten eine Vielzahl von Aktivitäten, die darauf abzielen, sinnvolle Beziehungen durch verbesserte Kommunikation zu fördern. Die Teilnehmer nehmen an Aktivitäten teil, die intensive Gespräche fördern und sicherstellen, dass sie im Gegensatz zu den kurzen Interaktionen, die für Speed-Dating typisch sind, genügend Zeit haben, sich kennenzulernen.

Ksenias Weg war nicht ohne Herausforderungen. Nach einem persönlichen Rückschlag im Jahr 2016 zweifelte Ksenia an ihrer Fähigkeit, andere in Liebe zu führen. Doch sie verwandelte diese Erfahrung in eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Durch den Erwerb einer Matchmaking- und Dating-Zertifizierung vom Matchmaking Institute in New York im Jahr 2017 und die Mitgliedschaft sowohl bei der Matchmaking Alliance in New York als auch bei der Association of British Introduction Agencies (ABIA) hat Ksenia ihr Fachwissen und ihr Engagement für ihren Beruf gestärkt.

Ksenia bietet spezielle Coaching-Kurse wie die „Braut-Schule“ und die „Bräutigam-Schule“ für Liebessuchende an, die sich auf die wesentliche Fähigkeit der Kommunikation konzentrieren.

Als internationale Speakerin teilt Ksenia ihre Erkenntnisse auf Konferenzen weltweit und inspiriert andere Dating-Profis mit ihrer Geschichte und ihren Strategien. Ihre Vision ist es, mehr Länder einzubeziehen und eine globale Gemeinschaft zu schaffen, in der Singles über ihre Heimatstadt hinaus Liebe finden können.

Ksenia Droben Matchmaking ist ein Hoffnungsträger für Singles und bietet einen sicheren Raum für Freundschaften und Kontakte. Ksenias Botschaft ist klar: Die Welt ist klein und mit 7 Milliarden Menschen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Liebe zu finden.

– Büros in 3 Ländern

– Single Events in 7 Ländern

– mehrere Auftritte in TV-Formaten wie „Traumfrau gesucht“ und „Das Geschäft mit der Liebe“

