KSC fördert MINT-Festival des CyberForum

KSC TUT GUT. unterstützt Technik- und Bildungsprojekt für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe

Karlsruhe, Mai 2026. Der Karlsruher SC investiert nicht nur in den Sport, sondern auch in die Zukunft der Region: Mit dem Förderpreis KSC TUT GUT. unterstützt der Karlsruher SC gemeinsam mit seinen Partnern Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert. In diesem Jahr gehört auch das MINT-Festival des CyberForum zu den geförderten Initiativen.

Die Unterstützung ermöglicht die Umsetzung des Festivals, das Kinder und Jugendliche spielerisch mit Technologie, Wissenschaft und Zukunftsthemen in Kontakt bringt. Ermöglicht wird die Förderung durch das gesellschaftliche Engagement des Karlsruher SC gemeinsam mit seinen Partnern sowie durch Gettygo, das den Spendenbeitrag für das Projekt übernimmt.

Das MINT-Festival ist eine Veranstaltung der technika | Karlsruher Technik-Initiative und zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Begeisterung für Technik, Robotik und digitale Themen in der nächsten Generation steckt.

„Dass der KSC gemeinsam mit seinen Partnern gezielt in Bildungsprojekte investiert, ist ein starkes Signal für die Region“, sagt Hannah Beinke von der technika. „MINT-Bildung entscheidet mit darüber, wie innovativ und zukunftsfähig unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren sein wird.“

Mit dem Förderpreis unterstützt der KSC bereits seit sechs Jahren Projekte aus den Bereichen Bewegung, Umwelt und Vielfalt im Umkreis von 50 Kilometern rund um Karlsruhe. Seit 2020 konnten bereits mehr als 45 Projekte mit insgesamt über 192.000 Euro gefördert werden.

Die Förderung des MINT-Festivals macht deutlich, welchen Stellenwert Zukunftsthemen wie Technologie und Bildung inzwischen auch weit über den Sport hinaus haben.

Technik, Robotik und Zukunft zum Anfassen

Das MINT-Festival macht Innovation live erlebbar: Jugendliche tüfteln, programmieren und präsentieren eigene Projekte, Forschungseinrichtungen und Unternehmen geben Einblicke in Zukunftstechnologien und beim Karlsruher Schul-Robotik-Cup treten junge Teams mit selbst entwickelten Robotern gegeneinander an.

Das MINT-Festival findet am Samstag, 4. Juli, von 12 bis 17 Uhr im SteamWork Karlsruhe statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsort:

SteamWork Karlsruhe

Roonstraße 23a

76137 Karlsruhe

Datum:

Samstag, 4. Juli 2026

12:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt:

Öffentliche Veranstaltung | Eintritt frei

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