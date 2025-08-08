Wenn Algorithmen graben – und Anleger fragen: ein Blick hinter die Kulissen mit Ferhat Kacmaz

Kryptowährungen faszinieren, polarisieren – und verwirren. Während einige von digitalem Gold sprechen, wittern andere Luftnummern. Mittendrin steht das Schlagwort „Mining“ – der Prozess, bei dem neue Coins geschürft werden. Doch was steckt wirklich dahinter? Wer verdient daran? Wie viel Strom wird verbraucht – und wo beginnt wirtschaftlicher Unsinn?

Der Unternehmer und Blockchain-Pionier Ferhat Kacmaz liefert dazu ungewöhnlich klare Einblicke. Gemeinsam mit Tobias Rethaber hat er die MiningFarmDubai aufgebaut – mit dem Ziel, Anlegern eine professionelle, realistische Einschätzung der Chancen und Risiken zu bieten. Kacmaz, der mit einer Kindheit zwischen Migrationshürden und Unternehmergeist aufwuchs, weiß, was es heißt, Systeme zu verstehen – technisch wie gesellschaftlich. Heute spricht er nicht nur als Unternehmer, sondern als erfahrener Praktiker über das, was im Mining wirklich zählt: Transparenz, Technik – und Timing.

Von der Garage zur Großanlage: Wie alles begann

„Meine ersten Mining-Rigs standen in einer Garage“, sagt Kacmaz. „Es war 2016. Wir haben Ethereum mit GPUs gemint – laut, heiß und mit mäßigem Gewinn.“

Doch die Zeiten änderten sich rasant. Mit dem Aufkommen spezialisierter ASIC-Miner wurde das private Mining zunehmend unrentabel. Wer mitspielen wollte, musste skalieren – technisch wie strategisch. Heute ist das Mining ein Wettlauf um Energieeffizienz, Standortwahl, Kühltechnologien und kluge Netzwerkanbindung.

Kacmaz erkannte früh: Ohne professionelles Setup ist langfristiger Erfolg kaum möglich. „Man benötigt mehr als Maschinen. Man benötigt ein Verständnis für den Strommarkt, für Netzarchitektur und für Blockchainprotokolle.“

Was kostet Mining – und was bringt es?

Laut der University of Cambridge (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, 2024) lag der jährliche Energieverbrauch des weltweiten Bitcoin-Netzwerks zuletzt bei rund 130 Terawattstunden (TWh) – mehr als Länder wie Schweden oder die Niederlande verbrauchen. Das ruft Kritiker auf den Plan: Ist Mining ökologischer Wahnsinn?

„Nicht pauschal“, sagt Kacmaz. „Es hängt davon ab, wo und wie man mined.“ Das Unternehmen MiningFarmDubai nutzt moderne Kühlsysteme, arbeitet mit dynamischem Strompreis-Management und setzt zunehmend auf erneuerbare Energiequellen in Nordamerika, Kasachstan und den Emiraten.

Ein praktisches Rechenbeispiel zeigt, wie stark die Wirtschaftlichkeit des Minings von den Rahmenbedingungen abhängt: Der aktuell besonders effiziente ASIC-Miner Bitmain Antminer S19 XP erreicht eine Rechenleistung von 140 Terahash pro Sekunde (TH/s) und verbraucht dabei etwa 3.010 Watt Strom.

Wird dieser Miner unter optimalen Bedingungen betrieben – beispielsweise bei einem Strompreis von 0,05 US-Dollar pro Kilowattstunde und einem Bitcoin-Kurs von rund 64.000 US-Dollar (Stand: Juli 2025) -, lässt sich laut Berechnungen von CryptoCompare ein täglicher Gewinn von etwa 7 bis 10 US-Dollar pro Gerät erzielen.

Doch das Bild ändert sich schnell, sobald sich die Energiekosten erhöhen: Steigt der Strompreis auf über 0,12 US-Dollar pro Kilowattstunde, kann das tägliche Mining mit demselben Gerät nicht mehr rentabel sein. Die Betriebskosten übersteigen dann den Ertrag – und aus dem digitalen Goldschürfen wird ein Verlustgeschäft.

Dieses Beispiel verdeutlicht, warum sich Krypto-Mining heute nur noch in professionellen Strukturen mit günstigem Strom, präzisem Energie-Management und effizienter Kühlung lohnt – und nicht mehr im privaten Keller mit Standardtarif.

Proof-of-Work und der Kampf um Vertrauen

Das klassische Mining basiert auf dem sogenannten Proof-of-Work (PoW)-Mechanismus: Rechenleistung wird aufgewendet, um kryptografische Rätsel zu lösen und Transaktionen zu bestätigen. Je mehr Rechenleistung, desto höher die Chance auf Belohnung – und desto sicherer das Netzwerk.

Doch PoW ist nicht mehr die einzige Option. Ethereum hat 2022 auf Proof-of-Stake (PoS) umgestellt – energieeffizienter, aber auch zentralisierungsanfälliger. Kacmaz hält dagegen: „PoW ist das Rückgrat der Dezentralität. Es ist wie ein unbestechlicher Notar. Man muss investieren, um Vertrauen zu verdienen.“

Deshalb setzt er heute auf KASPA, ein Blockchain-Projekt, das durch die sogenannte BlockDAG-Technologie nicht nur sicher, sondern auch extrem schnell ist: Über 6.000 Transaktionen pro Sekunde, bestätigt in Echtzeit – bei gleichzeitiger Dezentralität.

„KASPA hat den ursprünglichen Pioniergeist von Bitcoin zurückgebracht“, so Kacmaz. „Für mich war das der Wendepunkt.“

Zwischen Hype und Realität: kritische Fragen zum Kryptomining – und was wirklich dahintersteckt

In der aktuellen Debatte rund um Kryptowährungen wird das Thema Mining zunehmend kritisch beleuchtet – und das mit gutem Grund. Gerade bei Anlegern, die langfristig denken und über kurzfristige Spekulation hinausblicken, stellen sich berechtigte Fragen: Ist Mining überhaupt noch zeitgemäß? Wie groß ist die Umweltbelastung wirklich? Und lohnt sich ein Investment in Mininganlagen im Jahr 2025 überhaupt noch?

„Ist Mining nicht längst tot?“

Diese Frage wird in Foren, Interviews und Panels oft gestellt – meist von jenen, die den enormen Wandel der letzten Jahre nicht mitverfolgt haben. Tatsache ist: Das klassische, heimische Mining mit einer einfachen Grafikkarte und handelsüblichem Stromanschluss ist weitgehend obsolet. Doch das bedeutet nicht, dass Mining tot ist – im Gegenteil: Es hat sich professionalisiert und selektiver geworden.

Moderne Mining-Standorte arbeiten mit hocheffizienter ASIC-Hardware, die auf einzelne Algorithmen spezialisiert ist und eine viel höhere Rechenleistung pro Watt bietet. Geräte wie der Bitmain Antminer S21 oder Whatsminer M60S++ erreichen Hashraten von über 200 TH/s bei gleichzeitig sinkendem Stromverbrauch von unter 20 J/TH. Doch selbst mit dieser Effizienz bleiben zwei Faktoren entscheidend: günstige Energiepreise und technisches Know-how. Ohne beides wird aus dem Mining schnell ein Verlustgeschäft. Wer hingegen Zugang zu Stromtarifen unter 0,06 USD/kWh hat, arbeitet im globalen Vergleich konkurrenzfähig – vorausgesetzt, Wartung, Kühlung und Standortwahl sind ebenfalls professionell geplant.

„Was ist mit Umwelt und Nachhaltigkeit?“

Die ökologische Debatte ist zu Recht eines der größten Argumentationsfelder gegen das Mining – doch auch hier lohnt sich ein differenzierter Blick. Zwar war das Bitcoin-Netzwerk über Jahre hinweg berüchtigt für seinen hohen Energieverbrauch (aktuell ca. 130 TWh pro Jahr laut Cambridge Electricity Consumption Index, Stand 2024), doch der Anteil erneuerbarer Energien steigt kontinuierlich.

Laut dem renommierten Blockchain-Analysehaus CoinShares stammten bereits im Jahr 2023 rund 52,6 Prozent der Mining-Aktivitäten aus nachhaltigen Quellen, darunter Wasserkraft aus Kanada, Island und Norwegen, Windkraft aus Texas sowie Solarprojekte in Kasachstan und China. Der Trend zum „Green Mining“ ist also mehr als Marketing – er ist technologische Notwendigkeit, insbesondere angesichts wachsender ESG-Kriterien institutioneller Anleger.

Projekte wie die MiningFarmDubai, an der Ferhat Kacmaz beteiligt ist, setzen gezielt auf dezentrale Rechenzentren an energieeffizienten Standorten – mit Luft- und Flüssigkeitskühlung, automatisierter Lastverteilung und zunehmend sogar CO-Kompensationsmodellen.

„Lohnt sich Mining für Anleger überhaupt noch?“

Diese Frage ist komplex – und verdient eine ehrliche Antwort: Nein, nicht für jeden. Wer Mining als reines Spekulationsvehikel betrachtet, ohne die zugrundeliegende Technologie, den Energiebedarf, die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Infrastrukturkosten zu verstehen, wird wahrscheinlich enttäuscht werden.

Doch wer bereit ist, sich mit dem System auseinanderzusetzen – sprich: Wer analysiert, vergleicht, kalkuliert und strategisch plant -, für den kann Mining nach wie vor ein attraktives Asset sein.

Anleger, die sich frühzeitig mit Konzepten wie BlockDAG-Technologie (etwa bei KASPA) oder neu entstehenden Mining-Märkten wie in Lateinamerika oder Afrika beschäftigen, haben die Chance, Teil einer neuen Infrastrukturökonomie zu sein – nicht nur als Konsument, sondern als Gestalter.

Vertrauen durch Transparenz und seriöses Krypto-Mining

Ferhat Kacmaz ist ein bunter Charakter in einer oft grauen Szene. „Ich habe viel erlebt.“ Sein Rezept: radikale Transparenz. Jede Anlage bei MiningFarmDubai ist nachvollziehbar – Geräte, Standorte, Verträge. Ferhat Kacmaz und Tobias Rethaber gehören zu den prägenden Köpfen einer neuen Generation von Finanz- und Technologieexperten. Kacmaz, erfolgreicher Serial Entrepreneur mit tiefen Wurzeln im Krypto-Space, verfügt über jahrelange Erfahrung in Blockchain-Technologie, war früh im Mining aktiv und hat als Krypto-Trader weltweit agiert. Seit über 13 Jahren lebt er in Dubai und kombiniert unternehmerische Weitsicht mit einem Gespür für zukunftsweisende Trends.

Tobias Rethaber, Finanzexperte, Investor und Mitautor des Buches „Der Cashflow-Code“ (zusammen mit Markus Posset), vermittelt Strategien, die wohlhabende Menschen längst nutzen – ohne leere Versprechungen und ohne überflüssigen Ballast. „Der Cashflow-Code“ ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein praxisnahes System, das Schritt für Schritt zu echter finanzieller Unabhängigkeit führt – ohne Startkapital, ohne Fachchinesisch, ohne unnötiges Risiko. Gemeinsam stehen Kacmaz und Rethaber für eine klare Botschaft: Finanzielle Freiheit entsteht durch Wissen, strategisches Handeln und den Mut, neue Wege zu gehen.

Fazit: Mining ist keine Magie – sondern Mathematik, Management und Mut

Krypto-Mining ist nicht tot – es ist erwachsen geworden. Es verlangt heute mehr als ein paar Grafikkarten und Bauchgefühl. Es fordert Struktur, technisches Know-how, regulatorisches Verständnis – und den Willen, sich nicht von Hype oder Panik treiben zu lassen.

Ferhat Kacmaz ist kein klassischer Tech-Unternehmer – und gerade deshalb gelingt es ihm, neue Wege zu gehen. Mit seinem tiefen Verständnis für die Blockchain-Technologie, gepaart mit einem scharfen Blick für gesellschaftliche Entwicklungen, hat er bewiesen, dass Innovation nicht im Elfenbeinturm entsteht, sondern dort, wo sich Technologie mit echten Lebensbereichen verbindet.

Kacmaz denkt Blockchain nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug für sinnvolle Anwendungsmodelle. Mit Designing Wealth: A Visionary“s Guide to Mindset and Freedom hat Ferhat Kacmaz einen Meilenstein geschaffen – technologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich zugleich. Er beweist, dass Blockchain weit mehr ist als ein abstraktes Technikgebilde: Sie wird bei ihm zur greifbaren, alltagsnahen Infrastruktur, die Menschen motiviert, um finanziell stärker zu werden. Er steht für eine Blockchain-Kultur, die sich durch Klarheit, Integrität und Relevanz auszeichnet.

Autor & Blogger: Micha Schlichenmaier

Über den Autor:

Micha Schlichenmaier ist ein engagierter Blockchain-Enthusiast und Innovator, der seit 2017 intensiv die Konzepte der Kryptonisierung erforscht und deren Potenziale für die Zukunft der digitalen Wirtschaft analysiert. Sein Interesse gilt insbesondere der Frage, wie durch die Integration von Blockchain-Technologien bestehende Systeme sicherer, transparenter und effizienter gestaltet werden können. Am idyllischen Bodensee beheimatet, verbindet Micha die Ruhe der Natur mit der Dynamik der digitalen Welt. Diese Umgebung inspiriert ihn, innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch gesellschaftlich verantwortungsvoll sind.

Die MiningFarmDubai ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des Kryptowährungs-Mining mit Sitz in Dubai. Die MiningFarmDubai zeichnet sich durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und nachhaltiger Praktiken aus. So wird beispielsweise KASPA, ein Proof-of-Work-Netzwerk, das auf der BlockDAG-Technologie basiert und deutlich schnellere Transaktionen als Bitcoin ermöglicht, genutzt. Dies ermöglicht eine effiziente und zukunftssichere Mining-Infrastruktur. Das Unternehmen legt großen Wert auf Transparenz und bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich über die Entwicklungen im Krypto-Mining zu informieren und zu beteiligen. Durch ihre Expertise und Innovationskraft haben Kacmaz und Rethaber die MiningFarmDubai zu einem bedeutenden Akteur im Krypto-Mining-Sektor gemacht.

