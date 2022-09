Kristian Achtsnith – Wenn Künstler:innen zu Persönlichkeiten werden

Um als Künstler:in oder Schauspieler:in eine erfolgreiche Karriere erreichen zu können, benötigt es hauptsächlich eins: Sichtbarkeit. Nur wenn diese Berufsgruppen gekannt und auch erkannt werden, haben sie die Chance, in ihrem jeweiligen Bereich dauerhaft Fuß zu fassen. Doch der Kontakt mit Agenturen, verschiedene Meetings und eventuelle Vorsprechen oder Ausstellungen sind nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Der Kunst- und Kulturmanager Kristian Achtsnith hat sich genau auf diese Klient:innen spezialisiert und betreut mit seiner Agentur Artist Meshwork Management bereits zahlreiche Talente, die schon in der Branche Fuß fassen konnten oder es noch werden. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Werbe-, Model- und Filmbranche eignete sich der Jungunternehmer ein breites Know-how in Bezug auf diesen Geschäftszweig und dessen Besonderheiten an.

Kristian Achtsnith: Das Gesamtbild zählt

Berufliche Wechsel gehören im Leben dazu. Das ist bei Künstler:innen und Schauspiel:innen nicht anders. Obwohl viele von ihnen ein ausgezeichnetes Studium, die beste Schauspielschule und unzählige Talente vorweisen können, ist es durchaus möglich, dass dieser eine Auftrag, der alles verändert, einfach hoffnungslos ausbleibt. Hierfür muss nicht das Können des einzelnen Individuums verantwortlich sein, sondern vielmehr die Chance, die sich aus einer bestimmten Situation ergibt. Kristian Achtsnith fokussiert sich in seiner Aufgabe als Manager genau hierauf. Er analysiert das Können seiner Klient:innen geschickt und ist in der Lage, wie er dieses fördern, aber auch fordern kann. Trifft Kristian Achtsnith auf eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, fördert er neben dem eigentlichen Ziel auch verschiedene andere Potenziale, wie eine eventuelle Karriere als Model in Erscheinung treten kann. Somit steigert der Manager nicht nur durch den Mehrwert der Branche die Reichweite, sondern ebnet auch den Weg für eine weitere berufliche Sparte und Erfolg. Hierüber spricht er auch in einem exklusiven Interview mit dem Format The Way Of Business TV.

Durch Kristian Achtsnith wird eine Person zur Marke

Alle erfolgreichen Schauspieler:innen, Models und Künstler:innen vereint eine entscheidende und wichtige Eigenschaft. Sie alle waren einmal in der Situation, in der ihre Karriere angefangen hat. Doch was unterscheidet diese erfolgreichen Stars von den Kleindarsteller:innen die heute anfangen wollen, Fuß zu fassen? Der Erfolg ist von der Marke abhängig, die jeder Einzelne von Ihnen nach außen trägt. Agenturen und Produktionsfirmen sind in ihrer Tätigkeit oftmals sehr eng getaktet. Schauspieler:innen müssen in ein Casting, Kleindarsteller gefunden werden und das Set muss stehen. Hierbei übernimmt Kristian Achtsnith eine wichtige Rolle. Er kennt seine Klient:innen und weiß genau, in welchem Bereich er sie vermitteln kann und zusätzlich reichen die Kontakte von Kristian Achtsnith darüber hinaus. Durch ihn können auch kleine Aufträge für Kleindarsteller vermittelt werden, die ebenfalls dafür dienen, Schritt für Schritt in die Branche einzutauchen. Durch das Angebot an Einzelcoaching der Künstleragentur Artist Meshwork Management erhalten Klient:innen zusätzlich nötiges Wissen, vom einfachen Selbstmarketing bis zum nächsten Schritt auf der Karriereleiter sowie zahlreiche Fähigkeiten, die sie für den Start in eine Zukunft ihres Traumberufs (noch) benötigen. Das Erkennen dieser Talente ist ein wesentlicher Teil der Arbeit von Kristian Achtsnith. Begabte Amateure werden von ihm gezielt angesprochen, um dann schnellstmöglich für den passenden Job vermittelt zu werden.

Kristian Achtsnith ist Künstleragent und Inhaber der Firma ARTIST MESHWORK MANAGEMENT. Die Künstleragentur ist auf die Vermittlung von SchauspielerInnen, Models, Talents und KleindarstellerInnen spezialisiert. Neben der Vermittlung bietet das Unternehmen E-Casting-Training für SchauspielerInnen, Persönlichkeitsentwicklung und kooperiert mit namhaften Produktionsfirmen der Unterhaltungsbranche.

