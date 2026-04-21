Krisensicherung

Das übersehene Risiko: Ohne Kunststoff keine Versorgung

Geopolitische Spannungen und blockierte Seewege zeigen die Verletzlichkeit globaler Lieferketten. Bei einer Ölkrise richtet sich der Blick schnell auf die Energiepreise – dabei steht ebenso die Versorgung mit zentralen Werkstoffen unter Druck. Kunststoff ist einer davon: Für die moderne Zivilisation ist er systemrelevant. Fällt Kunststoff aus, sind Industrie, Infrastruktur, Medizin und Ernährungssicherheit betroffen. Dennoch existiert für ihn keine strategische Krisenreserve. Aber es gibt Lösungsansätze.

Kunststoff ist keine Nische, sondern Grundsubstanz der Industriegesellschaft. Er ist nicht nur Werkstoff, sondern Infrastruktur. Engpässe hätten weitreichende Folgen für Wirtschaft und Alltag.

Abhängigkeit globaler Materialströme

Mit mehr als 400 Millionen Tonnen jährlicher Gesamtproduktion gehört Kunststoff zu den zentralen Materialien moderner Volkswirtschaften weltweit. Über 90 Prozent aller Kunststoffe werden aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas hergestellt. Damit ist ihre Versorgung eng an globale Energie- und Transportstrukturen gekoppelt. Zentrale Vorprodukte wie Naphtha und Ethan stammen aus wenigen, geopolitisch sensiblen Regionen und werden über komplexe internationale Lieferketten transportiert.

Ein kritischer Knotenpunkt ist die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Energie- und Rohstoffrouten der Welt. Rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Rohöls passieren diese Meerenge, ebenso ein großer Teil petrochemischer Vorprodukte, darunter rund 84 Prozent des Polyethylens aus dem Nahen Osten.

Störungen entlang solcher Schlüsselrouten wirken sich daher unmittelbar auf industrielle Materialströme aus, da alternative Transportwege für vergleichbare Mengen kurzfristig nicht zur Verfügung stehen – begrenzt durch Infrastruktur, Kapazitäten und Kosten.

Vom Preisschock zur Versorgungskrise

In einem solchen Szenario können sich die Folgen innerhalb kurzer Zeit auf die Versorgung auswirken. Nach Einschätzung von Marktexperten gerät die europäische Kunststoffindustrie bereits innerhalb von sechs bis acht Wochen in eine Versorgungslücke.

Knappheit bei Kunststoff wirkt sich direkt auf zentrale Versorgungsbereiche aus. Zunächst steigen die Preise, anschließend entstehen erste Materialengpässe, die Unternehmen und Verbraucher spürbar treffen.

Im weiteren Verlauf würden sich die Effekte deutlich verstärken:

– Medizinische Versorgung wäre gefährdet: Spritzen, Katheter, Infusionssysteme und diagnostische Komponenten bestehen überwiegend aus polymeren Materialien.

– Lebensmittelsicherheit geriete unter Druck: Kunststoffverpackungen sichern Haltbarkeit, Hygiene und Transport.

– Industrieproduktion käme ins Stocken: Elektronik, Maschinenbau und Automobilindustrie sind auf Kunststoffkomponenten angewiesen.

– Technische Infrastruktur stünde auf dem Spiel: Wartung, Reparatur und Ersatzteile basieren in vielen Bereichen auf Kunststoffen.

Mehr Unabhängigkeit durch regionale Rohstoffquellen

Für viele Rohstoffe – Öl, Gas oder Getreide – halten Staaten strategische Lager vor. Für Kunststoff existiert ein solches System nicht. Die einzige verfügbare Reserve liegt im Kreislauf selbst: Recycling kann einen Teil der Rohstoffe zurückführen und so die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduzieren. Laut OECD werden jedoch nur rund 9 Prozent der Abfälle recycelt. Gründe sind fehlende Infrastruktur, begrenzte Kapazitäten und hohe Kosten.

Ergänzend können weitere Maßnahmen die Kunststoffversorgung unterstützen:

Stärkung europäischer Produktion:

Ausbau petrochemischer Kapazitäten in Europa und Nutzung regionaler Ressourcen, etwa in der Nordsee.

Deutschland fördert derzeit rund 4,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Die sicheren und wahrscheinlichen Reserven liegen bei 32,1 Milliarden Kubikmetern (Stand 31.12.2024). Zusätzlich bestehen große unerschlossene Potenziale, darunter rund 450 Milliarden Kubikmeter aus Kohleflözen und bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter aus Schiefergesteinen.

Strategische Rohstoffreserven:

Aufbau von Vorräten für Naphtha, Ethylen und Propylen als Zeitpuffer in Krisen von Wochen bis Monaten.

Robustere Lieferketten:

Mehr Lagerhaltung statt reiner Just-in-Time-Produktion sowie Diversifizierung von Lieferanten zur Reduzierung von Single-Sourcing-Risiken.

Es braucht ein Zusammenspiel aus Kreislaufwirtschaft, Recycling, eigener Produktion, strategischen Reserven und stabileren Lieferketten, um die Kunststoffversorgung langfristig widerstandsfähiger zu gestalten.

Über die yes or no-Redaktion

Ein Team aus erfahrenen Autoren und Redakteuren verwandelt relevante Themen und fundierte Informationen in klare und journalistisch anspruchsvolle Texte.

Mehr Informationen über uns finden Sie unter: www.yesorno.de

Kontakt

yes or no Redaktion

Claudia Wörner

Vor dem Lauch 4

70567 Stuttgart

+49 711 75 85 89 90



http://www.yesorno.de

Bildquelle: yes or no Media GmbH