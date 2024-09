KREUTZERS.EU kürt den Gewinner: Rekas Burgers ist „The Champions Burger“ 2024

(München, September 2024) Endlich ist es so weit – nach insgesamt 8 Städten, 95 Tagen und tausenden verkauften Burgern steht der Gewinner des großen Foodtruck-Events „The Champions Burger“ fest: Rekas Burgers holt sich den begehrten Titel und darf sich über die Auszeichnung „der beste Burger Deutschlands“ 2024 freuen. Die schwedische Burger-Kette konnte sich gegen 11 weitere Mitstreiter:innen durchsetzen und die Besucher:innen in allen Kategorien – Bun, Fleisch, Kombination, Präsentation, Originalität – überzeugen. Das Rennen um den Titel war denkbar knapp, denn dicht hinter Rekas Burgers folgt auf Platz 2 Smack Burger mit dem Patty Melt – die Berliner hatten in allen 8 Städten die Nase vorne mit den meisten verkauften Burgern und sind der beste deutsche Burger-Laden. Platz 3 belegt Urban Ranch mit dem Sloppy Joe’s. Jeder Teilnehmende hat einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen geschickt – der Eintritt zum Festival war frei, die Burger wurden alle zum gleichen Preis angeboten und via QR-Code bewertet. Seinen Ursprung hat die Veranstaltung in Spanien, wo sie in diesem Jahr bereits zum 5. Mal stattfand und jedes Jahr Millionen von Besuchern anzieht. Die Regensburgerin Nora Markoff, CEO von „The Champions Burger“ Deutschland, sowie Manuel Ostner, Founder und CEO des Veranstalters KREUTZERS.EU, haben das Event in diesem Jahr erstmals in die Bundesrepublik geholt. Nach dem Finale in München ziehen Markoff und Ostner ein positives Fazit: „Die letzten Wochen waren für uns eine aufregende Reise und ein Riesenspektakel. Die Menschen sind bei jedem Wetter zu unserem Festival geströmt, um die besten Burger Deutschlands zu probieren. Mit mehr als 550.000 Besuchern in allen 8 Städten sind wir über die Premiere von „The Champions Burger“ in Deutschland hochzufrieden. Das zeigt uns, die Leute haben Bock auf gute Burger und macht definitiv Lust auf mehr.“

Burger-Spektakel quer durch Deutschland

Offiziell eröffnet wurde das Event im Mai auf dem RAW-Gelände in Berlin. Schon hier hat sich mit circa 42.000 Besucher:innen gezeigt: das Burger-Spektakel kommt an. Mit Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München folgten noch 7 weitere Städte, in denen die Veranstaltung jeweils für 11 Tage gastierte – mit Ausnahme in München, hier kamen noch mal 7 Tage on top. Von Stadt zu Stadt ist die Anzahl der Besucher:innen weiter gestiegen – in München waren es schließlich 182.000 Burger-Begeisterte. Ob klassisch, halal oder vegetarisch – auf dem Festival gab es für jeden Geschmack den passenden Burger. „Manu und ich haben uns durch mehr als 300 Burger-Läden probiert, um die Teilnehmer für den Wettbewerb zu ermitteln. Das Feedback der Leute hat uns in unserer Auswahl definitiv bestätigt, die Burger konnten die meisten absolut überzeugen. Uns war wichtig, zu zeigen, dass ein Burger sehr viel mehr sein kann, als ein schnell zubereitetes, ungesundes Fast-Food-Essen und dass es fantasievolle Zubereitungsmöglichkeiten gibt“, sagt Nora Markoff. „Eine Voraussetzung für uns war zudem, dass vom Bun bis zum Patty alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung stammen“, so Ostner.

Exklusives Rahmenprogramm, bekannte Stars und namhafte Sponsoren

Abgesehen von den vielen leckeren Burger-Kreationen gab es außerhalb des Wettbewerbs weitere köstliche Angebote, wie z. B. süße Waffeln, knusprige Pommes und erfrischende Getränke. Für die Kleinsten wurde als besonderes Highlight extra eine riesige Burger-Hüpfburg für das Event angefertigt. Neben vielen bekannten Influencern wie Blocki030 oder Rene Schmock waren auch Stars wie Alec und Sasha von The BossHoss zu Besuch – sie haben zudem selbst mit ihrem eigenen Foodtruck am Wettbewerb teilgenommen. Gesponsert wurde „The Champions Burger“ unter anderem von 4 großen internationalen Marken: Heineken, Pepsi, UberEats und Ninja.

Auch im kommenden Jahr dürfen sich Burger-Fans wieder auf das kulinarische Großereignis freuen – so viel sei schon mal verraten: 2025 wird es die doppelte Anzahl an Burger-Trucks geben und in jeder Stadt macht das Event diesmal 24 Tage lang Halt. Die Locations sind in München, Köln, Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.

The Champions Burger ist das größte Foodtruck-Event des Landes: 8 Städte, von Mai bis September, von Berlin bis München – 95 Tage – und am Ende: ein Gewinner.

