Kreutzer Consulting lanciert neue Lösung zur maßgeschneiderten Wettbewerbsbeobachtung im Energiemarkt

In der Energiebranche, die von starkem Wettbewerb, sinkenden Margen und potenziell disruptiven Neuerungen geprägt ist, sind die kontinuierliche Beobachtung von Wettbewerberaktivitäten und der Entwicklung des Marktes von zentraler Bedeutung. Da aber jedes Unternehmen ein individuelles Profil im Hinblick auf seine unmittelbaren Konkurrenten, die angesprochenen Kundengruppen und die strategische Weiterentwicklung hat, ist auch der Informationsbedarf entsprechend individuell.

Dieser Tatsache trägt Kreutzer Consulting mit der neuen Lösung für maßgeschneiderte Market Intelligence “Mein Wettbewerbsreport” Rechnung. Das Konzept und die Systemarchitektur von “Mein Wettbewerbsreport” wurden in den vergangenen Monaten im Zusammenspiel mit Kunden getestet, weiterentwickelt und nun fertiggestellt. Die Lösung bietet ein Maximum an Flexibilität, um das Reporting an die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens anzupassen. Die Experten von Kreutzer Consulting erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden den konkreten Informationsbedarf im Hinblick auf relevante Themen, Geschäftsfelder, Kundengruppen und geographischen Aktionsradius. Darüber hinaus entscheiden die Kunden individuell über das gewünschte Format, die Häufigkeit und die Dauer des Reportings. Probezeiträume können nach Bedarf vereinbart werden und zeitlich begrenzte Projekte sind ebenso möglich wie dauerhafte, bspw. monatliche Reports.

Neben Reports in definierten zeitlichen Abständen bietet “Mein Wettbewerbsreport” auch die Möglichkeit, individuell erstellte Meldungen und Analysen kontinuierlich online abzurufen. Dafür stellt Kreutzer Consulting eine Online-Plattform mit umfassenden Funktionalitäten im Corporate Design des Kunden zur Verfügung – natürlich auch für mobile Endgeräte optimiert. Auf der Plattform können die Nutzer eigene Reports und Newsletter zusammenstellen, Meldungen für die Kollegen als wichtig markieren und kommentieren. So kann die Plattform als Basis für eine firmeninterne Community dienen, in der Mitarbeiter aktuelle Marktentwicklungen und Wettbewerberaktivitäten sowie eigene Ideen, Strategien etc. teilen und diskutieren können.

Auf Wunsch kann Zugriff auf das Redaktionssystem gewährt werden, sodass Kunden auch eigene Beiträge erstellen können. Darüber hinaus fungiert die Plattform als Informationsarchiv, das nach Stichwörtern durchsucht sowie nach Kundengruppen und einer Fülle von Kategorien gefiltert werden kann.

Mehr Informationen sowie Use Cases zur neuen Market Intelligence Lösung von Kreutzer Consulting gibt es unter mein.wettbewerbsreport.com.

Über KREUTZER Consulting

Die KREUTZER Consulting GmbH unterstützt Unternehmen bei operativen und strategischen Entscheidungen mit Analysen, Beratungsangeboten und konkreten Lösungen. Zentrale Themenfelder sind der Vertrieb von Strom und Gas, die Entwicklung von Produkten und neuen Dienstleistungen, der Einstieg in neue Geschäftsfelder und die Digitalisierung. Für die Energiebranche bietet Kreutzer Consulting eine Reihe von Multi-Client-Studien mit Fokus auf Marketing- und Vertriebsthemen an. Dazu gehört neben Energiemarkt Aktuell und dem Energiemarktreport auch die seit 2013 erscheinende Vertriebskanalstudie Energie.

