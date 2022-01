KreditFinanzcheck erwirbt PayRise.eu Domain

KreditFinanzcheck kauft die Domain PayRise.eu, um sein Zielpublikum besser zu erreichen.

– Der Blog zum Thema Kredite und Finanzen, KreditFinanzcheck, kauft die Domain PayRise.eu, um seine Zielgruppe besser zu erreichen.

– Auf PayRise ging es um eine Kampagne, die dafür sorgen sollte, dass in Europa bessere Löhne gezahlt werden.

– Das Projekt war unter anderem unter dem Hashtag #OurPayRise in den Sozialen Medien vertreten.

Das Motto von PayRise lautete: „Eine Lohnerhöhung wäre gut für die Wirtschaft, für Unternehmen, für Wachstum, für Arbeitsplätze und für Arbeitnehmer. Europa braucht eine stärkere wirtschaftliche Nachfrage, um das Wachstum anzukurbeln, und mehr Investitionen. Wenn die Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche haben, werden sie Waren und Dienstleistungen kaufen, die die Wirtschaft ankurbeln und Wachstum und Arbeitsplätze schaffen. Zu lange hat die europäische Wirtschaftspolitik die Löhne nur als ‚Kosten‘ der Arbeit betrachtet und ihre Rolle als Wachstumsmotor ignoriert. Die ‚Trickle-Down‘-Wirtschaft funktioniert nicht, aber höhere Löhne wirken sich mit Sicherheit positiv auf die Wirtschaft aus.“

Unmittelbar nach der Krise einigten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs darauf, die Mindestlöhne anzuheben, um die Arbeitnehmer vor Arbeitsplatzverlusten zu schützen. Seitdem ist der Mindestlohn jedoch unter dem Vorkrisenniveau geblieben. Deshalb wurde #OurPayRise ins Leben gerufen – eine Kampagne, die sicherstellen sollte, dass in Europa bessere Löhne gezahlt werden. PayRise will ein starkes Europa, in dem jeder Arbeit findet und für sich und seine Familie sorgen kann.

KreditFinanzcheck sorgt für Hilfe, solange in Europa die Löhne weiterhin in vielen Ländern so niedrig sind, dass bspw. ein Hauskauf ohne Kredit für viele Menschen kaum denkbar ist. Auch wie Sie ohne positive SCHUFA einen Kredit bekommen können, erfahren Sie bei KreditFinanzcheck.

ÜberKreditFianzcheck:

KreditFianzcheck ist eine führende Informationsquelle für alle, die den perfekten Kredit suchen. Hier finden Sie Bewertungen zu verschiedenen Kreditarten, darunter Privatkredite, Geschäftskredite, Autokredite und mehr. Wer auf der Suche nach dem perfekten Kredit ist, kann sich über die verschiedenen Kreditarten und den passenden Anbieter informieren.

Weitere Informationen unter https://kreditfinanzcheck.de/ und https://payrise.eu/

.

Kontakt

KreditFinanzcheck

Lars Koch

Walther-Rathenau-Strasse 18

33602 Bielefeld

–

lars@kreditfinanzcheck.de

https://kreditfinanzcheck.de/