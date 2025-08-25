Kredit-Daten startet mit Relaunch durch: Tausende Inhalte, neue Tools, frisches Design

Die Finanzplattform Kredit-Daten startet nach einem umfassenden Relaunch mit einem klaren, modernen Erscheinungsbild, erweiterten Funktionen und einer deutlich verbesserten Nutzerführung durch. Die überarbeitete Seite macht ihre umfangreichen Inhalte und praxisnahen Tools noch leichter zugänglich und legt die Basis für kontinuierliches Wachstum.

Der Relaunch ist das Ergebnis einer groß angelegten Modernisierung, die sich über rund eineinhalb Jahre erstreckte. In dieser Zeit wurden sämtliche Bereiche der Plattform neu konzipiert – von der strategischen Planung über die Entwicklung einer zeitgemäßen Struktur und eines modernen Designs bis hin zur technischen Umsetzung. Besonderes Augenmerk lag auf der Programmierung der vielfältigen Rechner-Logiken sowie auf der redaktionellen Aufbereitung und Erweiterung der umfangreichen Inhalte.

Seit mehr als 18 Jahren bietet www.kredit-daten.de Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen. Heute finden Interessierte dort eine große Auswahl an Online-Rechnern – von klassischen Raten- und Autokreditrechnern bis hin zu spezialisierten Tools wie Haushalts- oder Immobilienrechnern. Hinzu kommen hilfreiche Zusatzfunktionen wie IBAN- oder Bankensuche. Ergänzt wird das Angebot durch ein Finanzlexikon mit weit über zweitausend Fachbegriffen. Insgesamt stehen mehrere tausend Seiten mit Informationen, Hilfestellungen und Hintergründen bereit.

Die Plattform wird zudem kontinuierlich redaktionell erweitert. Bereits jetzt erscheinen im Durchschnitt mehrere neue Themen pro Tag, sodass Nutzende auf ein stetig wachsendes und aktuelles Informationsangebot zugreifen können.

„Mit dem Relaunch schaffen wir die Grundlage, Kredit-Daten auch in den kommenden Jahren konsequent weiterzuentwickeln. Uns war wichtig, in jedem Detail – vom Design über die Technik bis hin zur redaktionellen Arbeit – höchste Sorgfalt walten zu lassen. Menschen sollen schnell und zuverlässig die Informationen und Werkzeuge finden, die sie für ihre finanziellen Entscheidungen brauchen“, fasst Gründer Manuel Fuchs zusammen.

Mit dem neuen Auftritt führt Kredit-Daten seine langjährige Arbeit fort und unterstreicht den Anspruch, eine verlässliche und zukunftsfähige Anlaufstelle für Fragen rund um Kredite und Finanzen zu sein.

Fuchs Media Solutions ist ein inhabergeführtes Medien- und Digitalunternehmen mit Sitz im südlichen Baden-Württemberg. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und entwickelt seit vielen Jahren Online-Plattformen und digitale Informationsangebote mit dem Schwerpunkt auf Finanz- und Verbraucherthemen. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von redaktioneller Qualität, technischer Innovation und nutzerfreundlicher Aufbereitung komplexer Inhalte.

Mit Plattformen wie Kredit-Daten hat sich Fuchs Media Solutions als zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Online-Diensten etabliert. Die Arbeit des Unternehmens zeichnet sich durch sorgfältige Recherche, nachhaltige Konzeption und die konsequente Weiterentwicklung bestehender Angebote aus.

