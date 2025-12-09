Kreativshop online und lokal: Hin- und Hergestellt startet

Neuer Onlineshop für Plotten, Häkeln und Basteln mit persönlichem Service, individuellen Anfertigungen und Kursen im Ladenlokal Schwelm.

Hin- undHergestellt, der Bastel- und Kreativshop von Inhaberin Monika Volkenandt, startet mit einem umfassenden Onlineshop durch. Ab sofort können Kundinnen und Kunden unter Hin- und Hergestellt – Kreativshop bequem Materialien zum Plotten, Häkeln und Basteln online bestellen. Parallel bleibt das stationäre Geschäft in Schwelm bestehen und bietet dort neben individueller Beratung auch personalisierte Anfertigungen sowie Kreativkurse an. Im Dezember locken besondere Adventsaktionen, die über den Instagram-Kanal @hinundhergestellt angekündigt werden.

Bastelmaterialien online bestellen – persönlich beraten wie im Laden

Der neue Onlineshop richtet sich an alle, die gerne kreativ arbeiten und Wert auf Qualität und Vielfalt legen. Von Garnen fürs Häkeln über Spezialfolien für den Plotter bis hin zu Holz- und Gipsrohlingen – die Auswahl deckt zahlreiche DIY-Projekte ab. Der Onlineshop ergänzt das lokale Angebot und ermöglicht den einfachen Zugang zu Materialien für kreative Ideen bundesweit und rund um die Uhr.

Persönliche Anfertigungen: Von der Idee bis zum Unikat

Wer ein individuelles Geschenk sucht, wird im Schwelmer Laden fündig. Hier entstehen Einzelstücke aus Holz, Metall oder Gips, die bemalt, beplottet, gelasert oder sublimiert werden. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt im Laden, telefonisch oder per E-Mail zu übermitteln, und die persönliche Umsetzung erfolgt mit viel handwerklicher Sorgfalt.

Kreativkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene

Hin- undHergestellt vermittelt Kreativität nicht nur über Produkte, sondern auch im direkten Austausch. Im Ladenlokal finden regelmäßig Kurse statt: von Häkeln über Plotten bis hin zu Korbflechten und Holzbearbeitung. Die Teilnehmerzahl ist klein gehalten, damit individuelle Betreuung möglich bleibt. Das Angebot richtet sich sowohl an Neugierige als auch an erfahrene Hobbykünstler.

Adventszeit mit kreativen Angeboten

Im Dezember sorgt Hin- undHergestellt mit wechselnden Aktionen für zusätzliche Inspiration. Rabatte und Überraschungen werden über den Instagram-Kanal @hinundhergestellt angekündigt. Wer auf der Suche nach originellen Geschenkideen ist, wird im Shop und im Ladenlokal rechtzeitig zur Weihnachtszeit fündig.

Hin- undHergestelltist ein Unternehmen von Monika Volkenandt mit Sitz in Schwelm, Deutschland, das Bastel-, Plotter- und Häkelmaterialien sowie personalisierte Geschenkartikel und Kreativkurse anbietet.

Kontakt

Hin- und Hergestellt Inh. Monika Volkenandt

Sascha Volkenandt

Hauptstr. 133

58332 Schwelm

https://www.hinundhergestellt.de

