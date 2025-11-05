Kreatives aus Kasachstan: Neue Travel Kits in der Economy bei Air Astana haben Sammlerwert

Air Astana bringt ab November 2025 auf allen internationalen Flügen, die über drei Stunden dauern, eine neue Kollektion von Travel Kits in die Economy Class, die Komfort, kulturelle Identität und Umweltbewusstsein miteinander verbindet.

In Zusammenarbeit mit Künstlern aus Kasachstan sind 14 einzigartige Designs für die kleinen Taschen entstanden, die die Vielfalt des Landes widerspiegeln. Inspiriert von der Natur, den Traditionen, dem Brauchtum und Kindheitserinnerungen trägt jedes Modell eine persönliche Note der Künstler, zu denen Indira Badam, Aigerim Karibaeva, Anar Abzhanova, Saule Suleimenova und Marat Bekey zählen. Diese Kunstwerke begleiten nun täglich zahlreiche Passagiere auf ihren Reisen und teilen die Kultur Kasachstans mit der Welt.

Die neuen Travel Kits gibt es in zwei Ausführungen: im Querformat auf Flügen ab Kasachstan sowie im Hochformat auf Reisen in entgegengesetzter Richtung. Fluggäste haben so die Möglichkeit, die unterschiedlichen Formen und Designs zu sammeln.

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Nachhaltigkeit. Das Material der Travel Kits besteht aus recyceltem PET. Im Inneren befinden sich eine Zahnbürste aus Bambus, ein Stift aus Kraftpapier sowie eine Augenmaske und Socken aus recycelten Fasern. Auf Flügen ab Kasachstan ist ebenfalls ein aufblasbares Nackenkissen enthalten.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

