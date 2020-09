Hamburg, 17. September 2020:

Seit September können die Werbeartikel der Firma Orcas Customized Products GmbH & Co.KG, kurz “Orcas”, im Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) bestellt werden. Das Portfolio von Orcas umfasst hauptsächlich Büromaterialien und Verpackungen. Aktuell werden die Notizzettelboxen, Kalender und Papiertaschen zusätzlich um ein Angebot an Alltagshygieneartikeln ergänzt. Handreinigungsgel, PET-Visiere und Abdeckungen für Einkaufswagengriffe sind aufgrund der Corona-Pandemie neu im Sortiment.

Orcas ergänzt Büromaterialien um das Thema Hygiene & Schutz

Seit diesem Monat ist die Orcas Customized Products GmbH & Co. KG, kurz “Orcas”, als neuer Partner im Onlineshop von brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com), seit 12 Jahren Werbeartikelhändler mit Sitz in Hamburg, vertreten. Das Produktportfolio des Unternehmens aus Gross-Umstadt umfasst über 60 Werbeartikel. Diese sind hauptsächlich auf den Bürobedarf ausgerichtet. Ein Klassiker unter Orcas Werbeartikeln sind Zettelboxen beziehungsweise -würfel, welche regelmäßig im Büro genutzt werden und somit Logo oder Slogan tagtäglich auf den Schreibtischen von Kunden präsent in den Fokus rücken. Neben Zettelboxen, Kalendern und Notizbüchern umfasst das Orcas Produktportfolio Verpackungen und Taschen, Virtual Reality Brillen aus Kartoncover und seit Neuestem Hygieneartikel wie PET-Schutzvisiere und Handreinigungsgel.

Orcas steht für “Deutsche Standards – Made in Europe”

Seit über 30 Jahren ist Orcas bereits im Werbeartikelgeschäft tätig und zeichnet sich durch deutsche Standards – Made in Europe aus. Die Qualität der Produkte ist besonders hoch, da unter anderem bei der Papierauswahl darauf geachtet wird, dass besonders hochwertige Papiere verwendet werden, um eine brillante Druckqualität bei der Anbringung von Logos zu erzielen. “Die Büroartikel von Orcas bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihr Logo direkt auf den Schreibtisch ihrer Kunden zu präsentieren. Die jahrzehntelange Erfahrung von Orcas spricht für die hohe Qualität der Produkte.”, so Said Ghalamkarizadeh, Gründer und Geschäftsführer von brilliant promotion®, über den neuen Partner in seinem Onlineshop. “Die neuen Hygieneartikel ergänzen unser Angebot gut. Handreinigungsgel ist in diesem Jahr durch Corona ein besonders nachgefragter Werbeartikel.” Seit September sind die Büro- und Alltagsartikel bei brilliant promotion bestellbar.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

Firmenkontakt

brilliant promotion®

Said Ghalamkarizadeh

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

info@brilliant-promotion.com

http://www.brilliant-promotion.com

Pressekontakt

brilliant promotion®

Anette Fuhr

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

af@brilliant-promotion.de

http://www.brilliant-promotion.com

Bildquelle: @ www.brilliant-promotion.com | www.2orcas.com