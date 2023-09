Kreative Ideen für die Herbstferien

Die heiße Sommerzeit ist vorüber, die Schule hat nach den langen Sommerferien wieder begonnen hat und der Alltag ist zurück. Zeit, die Herbstferien zu planen! Anja Gena, Gründerin von Stadtspiel Schnitzeljagd und selbst Mutter, hat ihre Lieblings-Ideen für die Herbstferien zusammengetragen.

Stadt-Schnitzeljagd mit Erlebnisfaktor

Zuerst gibt Anja einen Tipp, der naheliegt: einen Städteurlaub mit Schnitzeljagd. Die Stadt-Schnitzeljagden, die Anja mit ihrem Team entwickelt, sind perfekt für Familien. Denn es gibt weder Termin noch Anmeldung, lediglich die kleine Stadtspiel-Box muss bestellt oder vor Ort gekauft werden. Dann kann es schon losgehen durch die Lieblingsstadt oder aber durch ganz unbekanntes Terrain. Rätsel und Wegbeschreibungen führen die ganze Familie durch die gewählte Stadt und ganz nebenbei erfahren alle noch wissenswerte und interessante Infos zu vielen Sehenswürdigkeiten. Eine praktische (und kostengünstige) Alternative zu herkömmlichen, geführten Stadttouren.

Ausflug zur Kürbisfarm

Herbstzeit ist Kürbiszeit! Kürbisse gibt es in zahlreichen Formen, Farben und Geschmäckern und sie lassen sich in viele schmackhafte Gerichte verwandeln. Wo im Sommer Erdbeer- und Spargelhöfe ihre Pforten öffnen, entstehen im Herbst oft Erlebnis-Kürbisfarmen. Ein Besuch auf einem Kürbishof bringt aber nicht nur Kürbis-Fans Spaß. Wer andere Speisen bevorzugt, erfreut sich eben an den kunstvoll geschnitzten Halloween-Kunstwerken. Kürbishöfe gibt es im Herbst in fast allen Bundesländern, in Sachsen zum Beispiel in Beilrode, nordwestlich von Anjas Geburtsstadt Leipzig. Ein Ausflug ins orangefarbene Paradies ist ein Erlebnis für die ganze Familie!

Drachensteigen für alle

Mit dem Herbst kommt der Wind. Nicht immer von allen geliebt, sorgt er doch für ein ganz besonderes Vergnügen: endlich können die Drachen wieder fliegen! Beim Anblick der bunten Flugobjekte regen sich bei vielen schöne, herbstliche Kindheitserinnerungen. Beim Drachenfliegen staunen aber nicht nur die Kleinsten. Technisch hoch entwickelte Lenkdrachen oder Kites bieten auch eine Herausforderung für Sportbegeisterte.

Gemeinsame Ernte

Das Schönste am Herbst? Es ist Erntezeit im Garten! Ob Pflaumen, Äpfel oder Weintrauben: im Herbst teilt die Natur ihre leckersten Schätze mit uns. Wem das Naschen im Garten zu langweilig ist, dem sei eine Garten-Schatzsuche für Kinder ans Herz gelegt. Die Schatzsuchen gibt es in Anjas Onlineshop für verschiedene Altersstufen zum Herunterladen und Ausdrucken. Das geht auch spontan und der Feriennachmittag mit Kindern ist gerettet. Die Schatzsuchen sind auch ein super Programmpunkt bei Kindergeburtstagen. Es gibt auch Varianten für drinnen.

Schlecht-Wetter-Rettung

Zuletzt hat Anja noch zwei Tipps für schlechtes Wetter, das im Herbst ja bekanntlich auch gerne herrscht:

Der Herbst lädt wie kein zweiter Monat zum Basteln ein. So können die zahlreichen, bei Spaziergängen aufgesammelten Schätze endlich zu zauberhafter Deko, lustigen Figuren oder kreativen Geschenken verarbeitet werden. Am besten gemeinsam oder mit einem spannenden Hörbuch auf den Ohren. So kommt gemütliche Herbststimmung auf. Allen, denen Basteln zu aufwändig ist, empfiehlt Anja eine Papier-Tischdecke zum Ausmalen – gibt“s nicht nur für Kinder!

Museen neu entdecken! Lange nicht besuchte Ausstellungen freuen sich darauf, mal wieder erkundet zu werden. Viele Museen nutzen die Sommerzeit, um ihre Ausstellungen zu überarbeiten. Anja liebt vor allem das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden mit der Mitmach-Ausstellung für Kinder und den vielen Sonderausstellungen.

Über Stadtspiel Schnitzeljagd:

Hinter der Firma Stadtspiel Schnitzeljagd verbirgt sich kein großer Konzern oder mittelständisches Unternehmen, sondern das 7-köpfige Stadtspiel Schnitzeljagd Team rund um Anja Gena. Sie kam 2009 auf die Idee, eine ganz andere Art der Stadtführung zu erfinden. So entstand das erste Stadtspiel für Dresden. Zusammen mit ihrem Team kümmert sich Anja Gena im eigenen Laden in Dresden, der auch als Büro, Lager und Produktionsstätte dient, um die Neu- und Weiterentwicklung der Stadtspiele. Inzwischen gibt es über 40 Touren in 23 Städten. Bis heute übernimmt das Stadtspiel-Team die Entwicklung aller Touren selbst. Die Entstehung einer neuen Schnitzeljagd ist immer mit großem Zeitaufwand verbunden: Begonnen wird mit einer gründlichen Recherche zur geplanten Tour vom Schreibtisch aus. Die Recherche vor Ort verbunden mit dem Fotografieren der Sehenswürdigkeiten übernimmt dann ein/e Mitarbeiter*in. Ausgerüstet mit Fotokamera und Notizbuch folgt der/die Mitarbeiter*in der am Schreibtisch grob ausgearbeiteten Route. Zurück in Dresden müssen die Texte zu den Sehenswürdigkeiten geschrieben sowie die Rätsel an den einzelnen Stationen erdacht werden. Danach folgt die grafische Gestaltung der Karten sowie die Bestellung bei der Druckerei. Die Metalldosen der Stadtspiel Schnitzeljagden werden abschließend in Handarbeit beklebt und mit den gedruckten Karten gefüllt.

