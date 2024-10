KRAUSE zieht positives Fazit nach erfolgreicher InnoTrans 2024

Als führender Anbieter innovativer Steigtechnik-Lösungen blickt das hessische Unternehmen KRAUSE auf eine erfolgreiche Teilnahme an der diesjährigen InnoTrans in Berlin zurück. Der Messeauftritt zog zahlreiche Fachbesucher und Interessenten an, die sich von den maßgeschneiderten Lösungen für die Wartung und Instandhaltung von Nutzfahrzeugen überzeugen konnten.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der InnoTrans 2024. Unser Stand war gut besucht, und wir haben viele interessante Gespräche mit bestehenden und neuen Geschäftspartnern geführt“, erklärt Stefan Krause, Geschäftsführer der KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG. „Besonders groß war das Interesse an unseren elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsbühnen mit millimetergenauer Konturanpassung sowie an unseren innovativen Wartungslösungen.“

Das Unternehmen präsentierte unter anderem Steigtechnik-Systeme, die auf die speziellen Anforderungen bei der Wartung und Instandhaltung von Bahnen und Bussen zugeschnitten sind. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Produkte vor Ort zu erleben und sich von deren Effizienz und Sicherheitsmerkmalen zu überzeugen.

Neben der Produktpräsentation bot der Messestand auch die Möglichkeit, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Projekte anzustoßen. KRAUSE konnte zahlreiche Kontakte knüpfen und viele Anfragen für zukünftige Kooperationen verzeichnen. Dies zeigt, dass die Lösungen der Steigtechnik-Spezialisten den Bedarf der Branche treffen.

Mit fast 125 Jahren Erfahrung in der Steigtechnik ist KRAUSE auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Lösungen, die die Effizienz steigern und die Sicherheit maximieren.

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von KRAUSE finden Sie unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.