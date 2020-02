KRAUSE sagt Teilnahme an der Eisenwarenmesse 2020 ab

Nach dem Ausbruch und der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus hat der hessische Steigtechnik-Hersteller KRAUSE dessen Entwicklung genau verfolgt. Angesichts der Risiken für die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit dem Virus ist die Gewährleistung der Sicherheit von Kollegen, Partnern und Kunden deren höchstes Anliegen. KRAUSE hat sich daher entschieden, den diesjährigen Besuch der Eisenwarenmesse in Köln abzusagen. Auch auf Resonanz vieler Kunden, die ebenfalls von dem Messebesuch absehen.

Die Eisenwarenmesse ist die größte internationale Messe der Branche. Als Aussteller hatten sich die KRAUSE-Verantwortlichen bereits sehr gefreut, die Besucher ihres Standes zu Produktneuheiten, Arbeitssicherheit und Serviceangeboten zu informieren. Sie bedauern, dieses Jahr nicht als Aussteller auf der Eisenwarenmesse vertreten zu sein, sind jedoch der Meinung, dass dies die richtige Entscheidung ist.

Für die Dauer der Eisenwarenmesse richtet KRAUSE für Kunden und Interessenten ein Servicetelefon ein, über das diese sich umfassend über neue und bewährte KRAUSE-Produkte und Services informieren können.

Sie erreichen die KRAUSE-Mitarbeiter während des gesamten Messezeitraumes unter:

+ 49 (0) 6631 795 130 für Kunden und Interessenten aus Deutschland

+ 49 (0) 6631 795 230 für internationale Kunden und Interessenten

Alle Informationen zu KRAUSE und den innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.com

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Kontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.krause-systems.de